عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

تقدم أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك صباح اليوم الجمعة، باستقالته من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

يأتي هذا عقب تدهور الأوضاع بنادي الزمالك وهزيمة الفريق الأبيض أمس أمام النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الحادية وثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بكتابة منشور بتقدمه بالاستقالة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال " جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية أتقدم باستقالتي اليوم من عشقي وبيتى الكبير نادى الزمالك أعظم نادى فى الكون وأعود مجددا الى صفوف الجماهير.. كل الدعم لنادى الزمالك الفترة الجاية.. عاش الزمالك عاش حبه فى قلبى ❤️ ".

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