الخطيب يتفقد المنشآت الجديدة بفرع الأهلي في الشيخ زايد.. صور

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي على القيام بجولة تفقدية ظهر اليوم لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بفرع الأهلي فى الشيخ زايد.

تفقد رئيس النادي عملية إنشاء البوابات الجديدة بشارع النزهة وأماكن انتظار السيارات الملحقة بها، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف، وتجرى حاليًّا أعمال التشجير والتشطيبات النهائية؛ لتكون جاهزة لخدمة الأعضاء في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

رافق محمود الخطيب خلال الجولة، المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع النادي بالشيخ زايد، ومهندسو الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروعات.

استمع الخطيب لشرح وافٍ من المهندس سامح علي كامل، عن خطة العمل في المنشآت الجديدة والتي تجرى على قدم وساق، ووجه بضرورة الانتهاء منها وفقًا للمواعيد المحددة، وبأفضل المواصفات وأرقى الخامات لخدمة الأعضاء.

حرص الكابتن محمود الخطيب على متابعة الأعمال الإنشائية في منطقة المسجد الجديد، والتي أوشكت على الانتهاء، ليتم البدء فورًا في تجهيز المسجد بأعمال الإنارة والفرش؛ لافتتاحه في الأول من نوفمبر المقبل.

تفقد رئيس النادي أيضًا المنطقة الجديدة المخصصة لتركيب الشاشة العملاقة والتي تتسع لأكثر من ٢٠٠٠ عضو، وملحق بها منافذ خدمية ويجرى العمل بها اعتبارًا من الغد للانتهاء منها في غضون ثلاثة أسابيع، وكذلك المنطقة المخصصة لإنشاء حمام السباحة الجديد على مساحة ٧ آلاف متر تقريبًا، وتشمل حمام سباحة للتدريب والمسابقات، وملحق به منطقة ألعاب مائية للأطفال وغرف خلع ملابس.

تضمنت الجولة تفقده لملاعب النجيل الصناعي الجديدة، التي تم الانتهاء منها وفقًا لأفضل المعايير، وأصبحت جاهزة للعمل، بعد تشجيرها وتزويدها بكشافات إنارة على أعلى مستوى.



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