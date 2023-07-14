شوط أول سلبي بين فيوتشر والبنك الأهلي

انتهى الشوط الأول من مباراة فيوتشر والبنك الأهلي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.



وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد طارق

خط الدفاع: عمر كمال - باسم علي - محمد عبد السلام -محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد - عبد الله ياسين - بابا توندي بيلو - على زعزع - أحمد رفعت

خط الهجوم: أحمد عاطف.



بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:



حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار- اسحاقو يعقوبو - محمد بسيوني.

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - حمدى علاء - أحمد ياسر - محمود قاعود.

خط الهجوم: كريم بامبو.