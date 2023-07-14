لإنقاذ الفريق .. أحمد الطيب يطالب الزمالك بالتعاقد مع هؤلاء

طالب المعلق الرياضي الشهير أحمد الطيب إدارة نادى الزمالك بسرعة التعاقد مع أشرف بن شرقي ومصطفى فتحى، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب المعلق الرياضي الشهير أحمد الطيب عبر حسابه على فيسبوك "مطلوب مصطفى فتحى و بن شرقى لإنقاذ زيزو و فتوح و الزمالك، واذا كان لابد من. سكر. !! يلعب اى مكان الا المدافع — و مطلوب احترام اللاعبين. من جماهيرهم أكتر من كده !!"



الأهلي يفوز بالقمة 126

حقق فريق الأهلي فوزا غاليا وهاما على غريمه الزمالك بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد الزمالك، ضمن منافسات الجولة 31 المؤجلة بين الفريقين، من للدوري المصري الممتاز.