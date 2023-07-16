أوسوريو يطالب إدارة الزمالك بتحديد موقف عواد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، من إدارة الكرة حسم موقف محمد عواد حارس المرمى من الاستمرار مع الفريق من عدمه في الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد تلقي الحارس عرض احتراف بالدوري السعودي في الفترة الماضية، بخلاف بعض العروض المحلية من أندية الدوري الممتاز، ويتبقى في عقد عواد موسم أخر مع الزمالك.

ورفض الحارس رفض العروض المحلية ويفضل الاستمرار في الزمالك حال عدم احترافه بالدوري السعودي، خاصة وأن النادي رفض المقابل المادي المعروض لشراء عواد .