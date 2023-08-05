"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

أطاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الانجازات المحلية والقارية.

وجاء قرار الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة فى الأهلي أمس الجمعة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تمت الإطاحة به ثلاث مرات من منصبه منذ التحاقه بالجهاز الفني للمارد الأحمر.

في عام 2014 جري إقصاء سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة وتعيين وائل جمعة بدلا منه.

وفي عام 2018 تمت الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ وتعيين محمد يوسف مدربا عاما وقائما باعمال مدير الكرة.

وفي عام 2023 تم الاستغناء عن خدمات سيد عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو مديرا للكرة فى النادي الأهلي.

صدى البلد يستعرض أبرز الأسباب التي أدت إلي الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ عن منصبه.

إستقالة سيد عبد الحفيظ بسبب الكابيتانو

تقدم سيد عبد الحفيظ في مارس الماضي باستقالته من منصبه مديرا للكرة في النادي الأهلي بعد المشادة مع حسام غالي عضو مجلس الإدارة وتم رفضها آنذاك.

ونشبت أزمة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع حسام غالي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التخطيط.

وحدثت مشادة بين سيد عبد الحفيظ والكابيتانو حسام غالي في أحد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بداية الموسم الحالي، بعدما رفض عبد الحفيظ حضور غالي تدريبات الفريق والتدخل في الشئون الإدارية للفريق.

وعلى إثر المشادة توعد حسام غالي برحيل سيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي، واستقر داخل لجنة التخطيط بضرورة تحجيم دور سيد عبد الحفيظ مع تحجيم ظهوره الإعلامي خلال الموسم الحالي.

سيد عبد الحفيظ يفقد السيطرة على أوضة اللبس

ظهرت على السطح العديد من الأزمات خلال الموسم الحالي وفقد خلالها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السيطرة على أوضة اللبس ما أثار استياء السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

بداية تلك الأزمات التي فقد خلالها سيد عبد الحفيظ السيطرة على أوضة اللبس جاءت عندما قام أحمد عبد القادر نجم الشياطين الحمر بالاعتراض بشكل غير لائق على استبداله في مباراة الأهلي مع الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا وعقب المباراة رفض الاحتفال مع باقي اللاعبين في الملعب ورفض مصافحة كولر وقام بدفعه بشكل غير لائق.

وشهدت مباراة الأهلي وسموحة في الدوري تصرفا غير لائق من حارس القلعة الحمراء محمد الشناوي بالاعتداء على أحمد حكم مدافع سموحة في وجهه وتم طرد الحارس الدولي.

كما قام محمد عبد المنعم بالاعتداء على فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق بيراميدز بدفعه في وجهه بدون كرة في مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر ليتعرض مدافع القلعة الحمراء الي الطرد.

وقام محمد عبد المنعم أيضا بالاعتراض بشكل غير لائق على محمود البنا حكم مباراة الأهلي والزمالك عقب احتساب ركلة جزاء للزمالك كما دخل في مشادة كلامية مع زميله محمد هاني.

في مباراة الأهلي مع بيراميدز في الدوري شهدت خروجا عن النص من حسين الشحات لاعب الأهلي والاعتداء على محمد الشيبي بشكل غير لائق وصفعه بالقلم على وجهه ما أثار أزمة وصل مداها الي ادارة المسابقات وما زالت متداولة أمام لجنة التظلمات في اتحاد الكرة.

بينما جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير عندما قام أحمد عبد القادر بتدوين بوست على السوشيال ميديا اتهم فيه صفحات تابعة الي النادي الأهلي بالحصول على مقابل مادي من لاعبين بالفريق الأحمر للاشادة بهم بينما يهاجموه لرفضه دفع مقابل مادي لهم مثل باقي اللاعبين .