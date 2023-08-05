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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إقصاء "الرجل القوي"| الإطاحة “الثالثة” لـ سيد عبدالحفيظ من الأهلي.. 13 سنة خدمة في الكيان

محمود الخطيب وسيد
محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ

 

أثار قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ من منصبه خلال الساعات الماضية، جدلا واسعا فى الأوساط الرياضية. 

وتولي سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة في النادي الأهلي في عام 2010 .

وتمت الإطاحة بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي به ثلاث مرات من منصبه منذ التحاقه بالجهاز الفني للمارد الأحمر.   

في عام 2014 تم إقصاء سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة وتعيين وائل جمعة بدلا منه. 

وفي عام 2018 تمت الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ وتعيين محمد يوسف مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة. 

وفي عام 2023 تم الاستغناء عن خدمات  سيد عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو مديرا للكرة فى النادي الأهلي. 

صدى البلد يستعرض تواريخ إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه مديرا للكرة في النادي الأهلي . 

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إقصاء سيد عبد الحفيظ عام 2014

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر في عام 2014 اقالة الجهاز الفني المتمثل في محمد يوسف المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وهادي خشبة مشرفا على الكرة، وتعيين فتحي مبروك مديرا فنيا، وعلاء عبد الصادق مشرفا على الكرة.
كما تم تعيين وائل جمعة بدلا من سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي.

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عودة سيد عبد الحفيظ 
 

في عام 2015 تعاقد النادي الأهلي مع الاسباني جاريدو  لقيادة النادي الأهلي خلفا لفتحي مبروك.
وعاد حينها سيد عبد الحفيظ الي منصبه مديرا للكرة عقب إقالة وائل جمعة من منصبه.

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الإطاحة بمدير الكرة عام 2018 
 

في عام 2018 قرر النادي الأهلي الإطاحة بسيد عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادي بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري، والتي أقيمت في استاد برج العرب.
وقررت ادارة القلعة الحمراء حينها تعيين محمد يوسف مدرب عام وقائما بأعمال مدير الكرة.

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فايلر يعيد سيد عبد الحفيظ الي منصبه

فى عام 2019 تعاقدت ادارة النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، وجهازه المعاون الذي يضم كلًا من؛ ديفيد سيزا  المدرب العام، وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال، ويانكون ميشيل، مدرب حراس المرمي.

وقررت إدارة الأهلي عودة سيد عبد الحفيظ الي منصب مدير الكرة وسامي قمصان مدربا مساعدا.

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رحيل سيد عبد الحفيظ عام 2023 

أطاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أمس الجمعة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الانجازات المحلية والقارية.

وجاء قرار الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة فى الأهلي أمس الجمعة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي. 

وقرر النادي الأهلي تعيين خالد بيبو مديرا للكرة بعد إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه. 

سيد عبد الحفيظ الأهلى محمود الخطيب وائل جمعة محمد يوسف خالد بيبو

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