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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تصفيات مونديال 2026| بوركينا فاسو منافس مصر.. تفوق للفراعنة وهذه القيمة التسويقية للمنتخبين

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

أسفرت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على رأس المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

ويصطدم منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بنظيره منتخب بوركينا فاسو المنافس الأقوى في المجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2026.

ويرى البعض ضمان منتخب مصر الوطني التأهل لكأس العالم 2026 بعد نتيجة التصفيات المؤهلة للمونديال فى أمريكا وكندا والمكسيك.


يعتبر منتخب بوركينا فاسو المنافس المباشر لـ منتخب مصر الوطني على حجز بطاقة التأهل في المجموعة الأولي إلى مونديال 2026.

يأتي ذلك نظرا لقائمة منتخب بوركينا فاسو المنافس المباشر لـ منتخب مصر الوطني التي تعج بنجوم محترفين في مختلف دوريات أوروبا.

صدى البلد يستعرض قائمة محترفي بوركينا فاسو فى دوريات أوروبا المنافس المباشر لـ منتخب مصر الوطني والقيمة التسويقية.  

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أبرز محترفي بوركينا فاسو منافس منتخب مصر

 

حراسة المرمى: هيرفي كوفي المحترف فى نادي رويال تشارلروا البلجيكي -1.5 مليون دولار

خط الدفاع: تابسويا مدافع ليفركوزن الألماني 30 مليون دولار وأدامو تارجالو لاعب نورشيلاند الدنماركي 5 مليون دولار ويوسف دايو المحترف في فريق نهضة بركان مليون دولار وناصر ديجا لاعب بازل السويسري 700 ألف دولار وستيف ياجو المحترف فى صفوف فريق أديس ليماسول القبرصي.

خط الوسط: بلاتي توريه لاعب بيراميدز 1.5 مليون دولار وجوستافو سينجاري لاعب كويفيلي الفرنسي 800 ألف دولار ومامادي بانجاري لاعب تولوز الفرنسي 1 مليون دولارس ويدريك بادولو لاعب شريف تيرسبول من مولدوفيا 650 ألف دولار

خط الهجوم: دانجو واتارا لاعب بورنموث الإنجليزي 25 مليون دولار وبريتنارد تراوري لاعب أستون فيلا 12 مليون دولار وسيريا بيالا لاعب أجاكو الفرنسي 900 ألف دولار وعبدول تيسيوبا لاعب أميان الفرنسي 800 ألف دولار.

القيمة التسويقية لمنتخب بوركينا فاسو بلغت 83,55 مليون دولار في حين القيمة التسويقية لـ منتخب مصر وصلت 119,25 مليون دولار

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وجاءت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال - الكونغو الديمقراطية - موريتانيا - توجو - السودان - جنوب السودان

المجموعة الثالثة: نيجيريا - جنوب أفريقيا - بنين - زيمبابوي - رواندا - لوسوتو

المجموعة الرابعة: الكاميرون -  كاب فيردي (الرأس الأخضر) - أنجولا - ليبيا- إسواتيني - موريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب - زامبيا - الكونغو - تنزانيا - النيجر - إريتريا

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الجابون - كينيا - جامبيا - بوروندي - سيشل

المجموعة السابعة: الجزائر - غينيا - أوغندا - موزمبيق - بوتسوانا - الصومال

المجموعة الثامنة: تونس - غينيا الإستوائية - ناميبيا - مالاوي - ليبيريا - ساو تاومي

المجموعة التاسعة: مالي - غانا - مدغشقر - أفريقيا الوسطى - جزر القمر - تشاد

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع، مباشرة إلى بطولة كأس العالم 2026، فيما يخوض أفضل 4 منتخبات محتلة لـ المركز الثاني، ملحقًا فيما بينهم للتأهل للمشاركة في الملحق العالمي.

منتخب مصر روي فيتوريا بوركينا فاسو كأس العالم 2026 تصفيات أفريقيا

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