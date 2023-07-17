هل أصابته لعنة الزمالك؟| قصة أغرب هبوط لـ غزل المحلة في تاريخ الدوري

فشل فريق غزل المحلة في البقاء ضمن منافسات دوري الأضواء والشهرة وهبط رسميا إلي دوري المظاليم رفقة حرس الحدود ونظيره فريق أسوان.

قصة هبوط فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة تعتبر الأغرب لأي فريق شارك في الدوري المصري الممتاز في السنوات الأخيرة.

غزل المحلة جاءت بدايته وانطلاقته قوية في الدوري الممتاز ووصل إلى المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المحلي خلال جولات الأسابيع الأولي من عمر المسابقة المحلية.

انطلاقة قوية لـ غزل المحلة فى الدوري

خاض فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة أولى مبارياته في الدوري الممتاز وتعادل مع مستضيفه المقاولون العرب 1-1 ثم تلاها سلسلة انتصارات بدأها بالفوز على مستضيفه الإسماعيلي وأسوان والاتحاد السكندري والداخلية وارتقي للمركز الثاني على لائحة ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات عقب فوزه في 4 مباريات وتعادله في مباراة وحيدة ..

فى الجولة الـ 15 مطلع العام الحالي واصل فريق غزل المحلة عروضه القوية مع مدربه المؤقت عبد الباقي جمال الذي تولى المسؤولية بعد رحيل المدرب القبرصي بابا فاسيليو وفاز على الزمالك بنتيجة 2-1 فحقق بذلك 7 نقاط من 3 مباريات متتالية حيث فاز على إنبي والزمالك وتعادل خارج ملعبه مع النادي المصري.

فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة حينها وبعد انتهاء الجولة الـ 15 كان في المركز السابع برصيد 25 نقطة عقب فوزه في 7 مباريات وتعادله في 4 وخسارته 4 فقط.



لعنة الزمالك تضرب غزل المحلة

بعد مباراة الزمالك وفوز فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة حدث انهيار غريب لـ أرجنتين مصر وتراجع أداء لاعبيه ولم يحقق الفوز سوى فى مباراة وحيدة فقط من 21 مباراة خاضها زعيم الفلاحين في ظل إقالة عبد الباقي جمال المدرب المؤقت الذي تم الاحتفاء به عقب الفوز على الزمالك.

ولم يستطع فريق غزل المحلة بعد الفوز على الزمالك سوى جمع 8 نقاط فقط من فوز وحيد و5 تعادلات وأنهي مشاركته ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المركز قبل الأخير برصيد 33 نقطة ليرافق أسوان وحرس الحدود إلى دوري المظاليم.