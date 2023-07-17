الزمالك في خبر كان| موسم كارثي لـ 'الأبيض".. و15 لاعبا لا يستحقون ارتداء قميصه

تعادل فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق فاركو بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك سيد عبدالله نيمار والسنغالي ابراهيما نداي فيما سجل هدفك فاركو سيف تيري.

اتفق نجوم الكرة على ضرورة إعادة هيكلة صفوف الزمالك من جديد فى قادم الأيام فى ظل مشاركته ضمن منافسات البطولة العربية نهاية الشهر الجاري وغيرها من خضم البطولات.

مدرب الزمالك يطلب ضم 3 صفقات

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عقب انتهاء لقاء الزمالك وفاركو: أكثر مركزين مهمين في طريقة اللعب التي اعتمد عليها هي حارس المرمي ومركز المساك، وعندما توليت المسؤولية طالبوني بتواجد 5 أفراد معه في الجهاز الفني ولكنه جاء بفرد واحد وباقي أفراد الجهاز مصريين لأنهم أكثر دراية بالكرة المصرية ، مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي وعبد المنصف وعلاء رجب وعبد الواحد السيد مهمين جدا وأكثر دراية مني بالكرة المصرية ، و من فضلكم ساندوا الموهبة المصرية".



وقال المدير الفني :"ماحدش يكلم الجهاز المعاون لأنهم تلقوا رسائل غير جيدة وانا المسؤول ومباراة الزمالك والأهلي كبيرة في مصر ولكن أخر 30 سنة لا توجد مقارنة بين الكرة المصرية والكرة في العالم ، المباريات الكبيرة مثل أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وريال مدريد وبايرن ميونيخ ومثل هذه المباريات"..



وقال أوسوريو:" لم أطلب ضم 8 لاعبين للفريق ، طلبت ضم ثلاثة لاعبين وهم مساك بيلعب بقدمه اليسرى ومهاجم رقم 9 مثل ابراهيموفيتش ، خاصة وأن سيف الجزيري وناصر منسي يقومان بدور مهم و لكن أريد مهاجم يستطيع أن يقف علي الكرة بالإضافة إلى لاعب مركز 8"..

نجم الأهلي يحدد احتياجات الزمالك

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن رموز ونجوم الزمالك السابقين عليهم دعم فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة، مبديا دهشته من ابتعاد الكثير منهم عن الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالجليل عبر تصريحات تليفزيونية: "السنغالي نداي والتونسي الجزيري هناك عناصر افضل منهم تصلح للتواجد في الزمالك".

وأكمل: "الزمالك يحتاج 5 لاعبين دوليين بجانب زيزو و عودة المعارين المميزين مثل حمدي علاء ومحمود علاء واوباما، وحال انضمام محمود حمادة فإن تألقه مع الفريق غير مضمون".

وأتم:"طريقة لعب الزمالك غير مناسبة، شاهدنا فاركو كان من الممكن أن يسجل 4 أهداف في ربع ساعة، الفريق الأبيض يحتاج لغربلة كبيرة، وطالما نعطي مبررات للاعبين فسوف تستمر الخسائر بهذا الشكل، مع ضرورة إعادة الاستقرار الإداري".

وأضاف: "من الصعب بقاء خوان كارلوس أوسوريو في الزمالك، الفريق يحتاج لـ3 سنوات لهضم طريقته وتنفيذ أفكاره الفنية، وكان على المدرب أن يلعب وفقا لـ القماشة التي يمتلكها حاليا".

15 لاعبا لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك

أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض قدموا مستويات سيئة هذا الموسم، وتسببوا في حالة حزن شديدة للجماهير، مشيرا إلى أن محمد صبحي حارس الفريق أصبحت أخطاء متكررة في الفترة الأخيرة، ومستواه متراجع بشكل ملحوظ.

قال صالح في تصريحات تليفزيونية: "كان من المفترض ابعاد صبحي عن المباريات بعد تراجع مستواه، وهناك مدرسة (المجاملات) التي تعتمد على اللاعبين رغم سوء مستوياتهم، وكان من الأفضل الدفع بـ محمد عواد أساسيًا، رغم أن صبحي حارس جيد ومستقبل، لكنه غير موفق في الفترة الماضية".

وأضاف: "محمد صبحي يتحمل مع زملائه الأهداف التي سكنت شباك الزمالك، والموسم بالكامل لم يكن جيدًا للزمالك".

وأكمل: "أوسوريو كان يطبق طريقة مختلفة لأنه يهاجم بكثافة، وكل الفرق كانت تخشى تلك الطريقة، لكنه لم يكن عليه التعامل بنفس الطريقة أمام الأهلي".

وواصل: "اللاعبين الموجودين في الزمالك لا يستطيعوا إنجاح أي مدرب هذا الموسم، وهناك عدد كبير لا يستطيع اللعب في الفريق، هناك 15 لاعب لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك، هناك لاعبين كثيرين لا يتحملون ضغوط الزمالك، ومن أول الموسم وعدد كبير لم يظهر بشكل جيد".

وزاد: "الأمور واضحة، لاعبين كثيرين لا يستطيعون تحمل الضغوط الجماهيرية والاعلامية، المفترض أن أي لاعب يكون له شخصية ويلعب فقط من أجل الفوز، لكن بعض العناصر لا تجيد ذلك، وأوسوريو مظلوم لأنه يمتلك لاعبين لا يستطيعون تنفيذ طريقته الفنية، كما أنه أخطأ في لقاء الأهلي بعدما فرغ نصف الملعب تماما وأعطى مساحات كبيرة للأهلي استغلها بشكل واضح في الشوط الأول".

وأردف: "أي مدرب مصري لن يستطيع الحديث بقوة مع الأجنبي، ودائما الأجانب يقومون بتهميش المدرب الوطني، والزمالك محتاج صفقات سوبر، ولاعبين دوليين، مع تصعيد بعض الناشئين المميزين".

واستطرد: "وأتمنى أن يتم حل مشكلة الزمالك بخصوص إيقاف القيد، الموسم القادم صعب، وحال عدم ضم عناصر قوية لن ينافس الفريق على بطولات، كما أن هناك فروق فردية كبيرة بين زيزو وباقي اللاعبين بعدما قام بتجديد عقده بمبلغ كبير، وهو ما تسبب في ازمة للاعبين آخرين ورحل امام عاشور الذي انتقل بعد ذلك للأهلي، وبعده يوسف اسامة وسيف جعفر وغيرهم".

وتابع: "لابد أن يقوم الزمالك بتكوين فريق قوي، بتواجد لاعبين دوليين ومن أصحاب الخبرات، وحمدي علاء سيكون مكسب بعد عودته من الاعارة، وكذلك محمود علاء الذي تعرض لنقد كبير وعودته ستكون جيدة لأنه أفضل من الموجود حاليا، وأحمد عيد من اللاعبين الجيدين والذين سبق وتم تصعيدهم للفريق، يجب أن يتواجد فى الفريق مع مجموعة أخرى من الشباب".