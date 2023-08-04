أخطر 48 ساعة في الأهلي| إقالة أبوعبلة وعبدالحفيظ ليست الأخيرة.. وابحث عن حرب السوشيال ميديا

اشتعلت الأمور داخل النادي الأهلي خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، بعد الإطاحة بإثنين من معاوني السويسري مارسيل كولر المدير الفني من منصبهما.

وطفت أيضا على السطح، حرب عبر السوشيال ميديا بطلها أحمد عبدالقادر نجم فريق النادي الأهلي، الذى شن هجوما على بعض القائمين علي صفحات متخصصة فى الهجوم عليه.

صدى البلد يستعرض تفاصيل أخطر 48 ساعة داخل النادي الأهلي.

إقالة طبيب الأهلي



وأطاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بطبيب الفريق الأول الدكتور أحمد أبو عبلة خلال الساعات الماضية بعد التنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وكشفت مصادر مطلعة، كواليس إقالة طبيب النادي الأهلي بالدكتور أحمد أبو عبلة من منصبه، وأرجعت ذلك إلي التشخيص الخاطئ لثلاثة نجوم بصفوف المارد الأحمر.

وذكرت المصادر، أن التشخيص الخاطئ لإصابة ثلاثة نجوم بصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وراء قرار السويسري مارسيل كولر برحيل الدكتور أحمد أبو عبلة عن منصبه.

وأشارت إلي أن التشخيص الخاطئ الأول تمثل في إخطار الدكتور أحمد أبو عبلة كولر مدرب الأهلي بعدم إمكانية مشاركة محمد الشناوي في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ما جعل المدير الفني يصدر قرارا بإراحة الحارس الدولي وإسناد المهمة إلي مصطفي شوبير الحارس الثالث للشياطين الحمر.

ولفتت المصادر، إلي أن التشخيص الثاني الخاطئ من قبل طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة جاء بعد إصابة محمود متولي مدافع الفريق، حيث أن أبو عبلة أكد أن اللاعب يعاني من شد في القدم وتفاجئ كولر أن متولي يعاني من خلع في الكاحل ويحتاج للغياب لفترة طويلة.

وشددت المصادر على أن التشخيص الثالث الخاطئ الخطأ الذى وقع فيه طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة جاء على خلفية إصابة عمرو السولية نجم خط الوسط في العضلة الخلفية وتقديراته في احتساب الفترة الزمنية لخضوع اللاعب الي فترة علاج من أجل التعافي.

الإطاحة بمدير الكرة في الأهلي



كما وجه النادي الشكر والتحية، للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الانجازات المحلية والقارية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.. وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ من جهد خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير..

في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة اعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة. وعرض الكابتن محمود الخطيب أثناء الاجتماع على الكابتن سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

حرب السوشيال ميديا في الأهلي



وكان شن أحمد عبد القادر نجم النادي الأهلي، هجوما عنيفا على بعض الصفحات الجماهيرية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب عبد القادر على صفحته على موقع التواصل الاجتنماعي "فيس بوك": "جمهور الأهلي أكبر منكم يا شويه هايفين ياللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلو ده وتوطو ده أنا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقوا ربنا فيه جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكم وقدام عيني وحد عرض عليا أعمل حملات هجص ولقطه وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي أنا ربنا بيكرمني علشان أنا عارف أنا بتعب ازاي وهفضل طول عمري شريف مش بتاع ألف والفين جنيه أبيع بيهم كرامتي فا بلاش انتو علشان انتو لا تمسو للنادي الاهلي باي شئ".

وأضاف: "النادي الأهلي أكبر نادي في العالم مش في مصر فا اللي أنتو عاوزينه ده مبعملوش والإجازة يا انا يصفحاتكو اللي كلها نفاق ورشاوي وبقولها لأخر مره أنا بتاع شغل مش بتاع رشاوي".

واختتم:" وبعدين لقطه ركز جو الملعب وسيبك منهم رد في الملعب رد في الملعب ايه ما تنضجو شويه لما حد بياخد فلوس ويغلط فيك سنه كاملة وأكتر ويشتم أهلك تقولي رد في الملعب ولما ترد يقولك متركزش معاهم مين قال أنهم فارقين معايا اصلا ولو انتو فعلا عندكو ذره ثقه وقلبكو كان جايبكو مكنش البوست اتمسح بعد ساعه علي طول بس انا اللي هنزله صباح الفل وجمعه مباركة".