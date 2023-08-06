ساديو ماني: كنت أتمني يستكمل فريق الزمالك البطولة العربية ونلتقي في النهائي

أشاد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر السعودي بفريق الزمالك الخميس الماضي في ختام دور المجموعات بالبطولة العربية.

ونشر الناقد عمرو الدرديري كلام علي لسان ساديو ماني: ساديو ماني بعد لقاء الزمالك:

-لم اتخيل ان الكورة العربية فيها هذا التنافس القوي والحماس.. سعيد بالتأهل لكن أيضا الزمالك فريق رائع وكنت أتمني بعد هذا الأداء القوي أن يستكمل فريق الزمالك البطولة ونلتقي مرة أخرى في النهائي.

وخطف النصر السعودي تعادلا قاتلا من الزمالك، ليتأهل رفقة مواطنه الشباب إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة.

تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، بينما أدرك رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.