ساديو ماني: ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني

أشاد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر السعودي، بالدعم الجماهيري الذي تلقاه فريقه أمام الزمالك، أمس الخميس، في ختام دور المجموعات بالبطولة العربية.

وخاض ماني مباراته الأولى بقميص النصر السعودي أمام الزمالك، إذ شارك بديلا في الشوط الثاني من المباراة.

وقال ماني في تصريحات عقب مواجهة الزمالك:" أعتقد أن الدعم الجماهيري كان مذهلا ونحن سعداء لذلك، ونتوقع أن نقدم المزيد في المباريات المقبلة، نحن في بداية الموسم وإن شاء الله سنحتفل بالألقاب نهاية الموسم".

وأضاف:" مشجعو النصر مذهولون والدعم الذين قدموه جنوني وجعلني أشعر بالسعادة والحماس واتطلع لرؤيتهم خارج الملعب".

وخطف النصر السعودي تعادلا قاتلا من الزمالك، ليتأهل رفقة مواطنه الشباب إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة.

تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، بينما أدرك رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.