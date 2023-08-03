رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الزمالك في كأس الملك سلمان.. ماني بديلًا

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لـ النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

تشكيل النصر

ويتواجد الرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر، فيما يجلس السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: تواف العقيدي

خط الدفاع: آليكس تيليس - عبدالله مادو - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - عبدالعزيز العليوه

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة SSC السعودية الرياضية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر النصر المركز الأول برصيد 4 نقاط.