النصر السعودي يكتسح الرجاء المغربي بثلاثية ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

اكتسح فريق النصر السعودي، نظيره، الرجاء المغربي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال العربية.

وجاءت ثلاثية النصر السعودي، عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19، ثم سلطان الغنام في الدقيقة 29، وسيكون فوفانا في الدقيقة 38.

بينما جاء هدف الرجاء، عن طريق عبدالله مادو في الدقيقة 41، بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل النصر السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكيس تيليس – عبدالله مادو – علي لاجامي – سلطان الغنام

خط الوسط: سيكو فوفونا – مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيري

خط الهجوم: ساديو ماني– كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا.

بينما جاء تشكيل الرجاء المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: عبد الصمد بدوي، إسماعيل مقدم، بوشعيب العراسي، محمود بنتايك.

خط الوسط: روجي أهولو – محمد مكعازي- محمد زريدة

خط الهجوم: محمد بولكسوت – يسري بوزوق – حسين رحيمي.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق النصر السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لمواجهة الشرطة العراقي.