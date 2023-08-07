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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملخص ختام ربع النهائي بالبطولة العربية | النصر يكتسح الرجاء والشباب يتخطى الوحدة

رونالدو
رونالدو

شهدت منافسات ختام دور ربع نهائي البطولة العربية للاندية المقامة حاليا فى السعودية بلوغ فريقا النصر والشباب الي نصف النهائي بعد تخطي عقبة الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي. 

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي الي اكتساح الرجاء المغربي بثلاثة اهداف مقابل هدف ليواجه نظيره الشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية للاندية.

فيما تخطي الشباب السعودي عقبة نظيره الوحدة الاماراتي بركلات الجزاء بعد انتهاء اللقاء سلبيا ليلتقي نظيره الهلال السعودي في نصف نهائي البطولة العربية للاندية. 

صدى البلد يستعرض منافسات ختام دور ربع نهائي البطولة العربية للاندية. 

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النصر يكتسح الرجاء فى البطولة العربية 

اكتسح فريق النصر السعودي، نظيره، الرجاء المغربي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية.

وجاءت ثلاثية النصر السعودي، عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19، ثم سلطان الغنام في الدقيقة 29، وسيكون فوفانا في الدقيقة 38.

بينما جاء هدف الرجاء، عن طريق عبدالله مادو في الدقيقة 41، بالخطأ في مرماه.

سجل النجم البرتغالي كريستيانو كريستيانو رونالدو اولى أهداف النصر والمباراة في الدقيقة "19" بمساعدة تاليسكا.

وفي الدقيقة "29” عزز سلطان الغنام، نجم نادي النصر النتيجة بإحراز ثاني الأهداف وبمساعدة عبد الله الخيبري.

وشهدت الدقيقة "38” هدف جديد لصالح نادي النصر بواسطة سيكو فوفانا لاعب الوسط ومساعدة اللاعب تيليس.

بينما أفسد عبد الله مادو، مدافع النصر تقدم ناديه بدون رد، حيث أحرز هدف ذاتي في الدقيقة “41” من عمر الشوط الأول وآخر أهداف اللقاء.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق النصر السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لمواجهة الشرطة العراقي.

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الشباب يتخطى الوحدة بركلات الترجيح 
 

أكمل الشباب السعودي المربع الذهبي لكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، بعد فوزه على الوحدة الإماراتي 5 /4، بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة المقامة حاليا في السعودية.

وسيلعب الشباب في الدور قبل النهائي مع مواطنه الهلال، والذي فاز على الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، 3 /1 أمس السبت، ليحجز هو الأخر بطاقة عبوره للمربع الذهبي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، مع طرد إياجو سانتوس لاعب الشباب في الدقيقة 27، فيما نال عبد الله الكربي لاعب الوحدة البطاقة الصفراء الثانية وغادر مطرودا في الدقيقة 67.

وفي ضربات الترجيح، نجح الشباب في الفوز بالمباراة بعدما سجل له إيفر بانيجا وحسان تمبكتي وهاتان باهبري وتركي العمار وماجد كنبه، فيما سجل للوحدة جواو بيدرو وكريستيان جوانكا وأحمد نور الله ولوكاس بيمنتا، فيما أهدر فارس جمعة ركلة.
 

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