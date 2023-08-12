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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البطولة العربية.. الهلال يصطدم بالنصر في نهائى عربي بنكهة سعودية

صدى البلد

يستقبل ملعب مدينة الملك فهد بالحوية في الطائف، نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، والذي يجمع النصر والهلال، مساء اليوم السبت، في تمام السادسة مساء.

كان الهلال والنصر قد عبرا إلى الدور النهائي بعد إزاحتهما أسماء عربية قوية عن طريقهما، مثل الاتحاد السعودي، والوداد المغربي، ومواطنه الرجاء، والزمالك.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز للظفر باللقب في نسخة مختلفة تماما شهدت مشاركة 16 ناديا عربيا في البطولة التي انطلقت في 20 يوليو الماضي، وتختتم بديربي الرياض المثير.

وبدأ النصر مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام مواطنه الشباب في مستهل مبارياته بالمجموعة الثالثة، ثم فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 4 - 1 وتعادل مع الزمالك 1 -1، ليتأهل الفريق لدور الثمانية وصيف المجموعة برصيد 5 نقاط.

وفي دور الثمانية، واجه النصر فريق الرجاء البيضاوي المغربي وفاز عليه 3 - 1، ثم اجتاز عقبة الشرطة العراقي بالفوز 1 - صفر في الدور قبل النهائي ليضرب موعدا مع الهلال.

في المقابل بدأ الهلال مشواره بتعادل سلبيا مع أهلي طرابلس في الجولة الأولى، ثم خسر في الدقائق الأخيرة أمام السد 2 - 3، لكنه فاز على الوداد 2 - 1، ليقتنص بطاقة العبور للدور المقبل من خلال احتلال المركز الثاني برصيد 4 نقاط. وفي دور الثمانية، اصطدم الهلال بالاتحاد، لكنه نجح في الفوز 3 -1، ثم كرر نفس النتيجة على حساب الشباب في الدور قبل النهائي ليتأهل لملاقاة النصر في النهائي.

وسيحصل الفائز بلقب البطولة العربية للأندية على مبلغ 6 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 5.‏2 مليون دولار.

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