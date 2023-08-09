ساديو ماني: أمي أكثر من شجعتني على القدوم إلى السعودية

كشف الاعلامي أحمد حسن عن ضم النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني في واحدة من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي موقع فيسبوك :"ساديو ماني : عائلتي سعيدة جدا بالانضمام إلى السعودية وهم أسعد ناسالآن لأننا في دولة مسلمة، أمي بالتحديد شجعتني كثيرا على القدوم إلى السعودية، عائلتي كلها متحمسة لكي أنضم هنا".



أكد تقرير صحفي أن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي ينوي الاعتماد على النجم السنغاليساديو ماني أساسيا لأول مرة أمام الرجاء المغربي، في المباراة المقرر لها اليوم الأحد في تمام السادسة مساء، ضمنمنافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

وكان ماني انضم إلى النصر، الأسبوع الماضي، وشارك بديلا أمام الزمالك في ختام دور المجموعات.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن لويس كاسترو أبلغ لاعبيه خلال الاجتماع الفني الذي عقده مع اللاعبين، أمسالسبت، بنيته الاعتماد على النجم السنغالي ساديو ماني المهاجم المنضم حديثًا إلى الفريق ضمن التشكيلة الأساسيةالتي ينتظر أن يواجه بها الرجاء المغربي.



وأضافت أنه من المرجح أن يلعب ماني إلى جوار البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، وخلفهمالثلاثي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا وعبدالله الخيبري، ويتواجد في خط الدفاع البرازيليأليكس تيليس وسلطان الغنام وعلي لاجامي وعبدالله مادو والحارس نواف العقيدي.

وكان النصر تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط.