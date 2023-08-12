المغربي رضوان جيد حكما لنهائي البطولة العربية بين النصر والهلال

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الهلال السعودي أمام مواطنه النصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

طاقم تحكيم مباراة الهلال والنصر

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة المباراة، ويعاونه كلا من لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، والحكم الرابع محمود البنا، ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم سمير الكزاز، ويعاونه الحكم فوراري مقران.

يلتقي فريقا النصر والهلال في نهائي البطولة العربية والتي تقام بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت.

وذكرت مصادر لصحيفة "الرياضية" أن إدارة لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رفضت طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتي الفريقين أمام أبها والاتفاق في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الهلال والنصر في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، يوم الإثنين المقبل، أي بعد 48 ساعة فقط من نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.