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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

صدى البلد

كشف طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق، تفاصيل أزمة جديدة في النادي خلال الفترة المقبلة. 

واكد طارق السيد، في فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن هناك أزمة جديدة تنتظر الزمالك بشأن ايقاف قيد جديد، مشددا أن جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق و بيراميدز الحالي لديه مستحقات متاخره .

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واضاف طارق السيد أن الاتحاد الدول لكرة القدم الفيفا سيقوم بإصدار قرار جديد بإيقاف القيد بسبب مستحقات باتشيكو 

وتابع طارق السيد، أن مسؤولي الزمالك يجب أن بعقدوا جلسه مع باتشيكو من أجل تنسيق دفع مستحقاته المتاخره 

وتابع أن هناك أيضا أزمة مستحقات خالد بوطيب والتي من الممكن أن تعرض النادي لإيقاف القيد، ولكنها ستكون عقب أزمة باتشيكو. 

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