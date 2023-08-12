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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق ، تفاصيل جديدة عن صفقة النادي الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “مصدر بالأهلي حصلنا على توقيع سوزا لمدة 4 مواسم.. هو الخيار الأول لمارسيل كولر حتى الآن”. 

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.

أحمد حسن صفقة النادي الأهلي نصف نهائي بطولة كأس مصر مصدر بالأهلي مارسيل كولر

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