فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن أحدث تصنيف للأندية على مستوى العالم.

واحتفظ النادي الأهلي بالمركز السادس متفوقا على العديد من الأندية العالمية، مثل مانشستر يونايتد ونابولي وبايرن ميونخ ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة.

كما تفوق بيراميدز على الزمالك في التصنيف العالمي للمرة الأولى في تاريخه إذ تقدم للمركز 53 عالميا، بينما تراجع الزمالك للمركز 67 عالميا.



بيرليذ يتفوق على الزمالك

وتصدر ريال مدريد التصنيف العالمي وحل مانشستر سيتي ثانيا وفلامنجو البرازيلي ثالثا وبنفيكا البرتغالي رابعا وإنتر ميلان الإيطالي خامسًا.

راحة 20 يوما



يذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر منح لاعبي فريقه راحة 20 يوما، بعد انتهاء موسم 2022-2023.