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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقاء مشروط.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي

صدى البلد

كشف طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق حقيقة مفاوضات الاهلي مع أحمد فتوح نجم الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وأكد طارق السيد في فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن فتوح ابن بار بالزمالك وتحدث معه في مكالمة هاتفية لمعرفه حقيقة الأمر وأكد له فتوح إنه كان من حقه الرحيل حين أطلق رئيس النادي بعض الشائعات عليه وأضر بسمعته .

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واضاف طارق السيد أن فتوح أخبره أنه له ١٠ مليون جنيه لدي نادي الزمالك مستحقات متأخره مشددا على أن فتوح يرغب من الحصول علي مستحقاته وتعديل عقده للفئة الأولي بالفريق من أجل الموافقه علي التجديد .

 

وتابع طارق السيد أن فتوح رغبته الأولي هي البقاء داخل الزمالك ولكن بشرط حصوله علي مستحقاته 

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