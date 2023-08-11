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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة جديدة |شوبير يعلن تفاصيل أزمة جديدة في الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف الزمالك من ضم صفقات جديده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الزمالك قرر غلق ملف ضم صفقات جديدة خاصة في ظل إيقاف القيد مشددا أن الزمالك لن يقوم بدفع مستحقات نادي سبورتينج لشبونه من أجل رفع الإيقاف. 

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واضاف شوبير أن الزمالك قرر تجديد عقد فتوح وإعطاء اللاعبين مستحقاتهم للحافظ على الفريق بقوامه الحالي وضم صفقات جديده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وتابع شوبير أن الزمالك حاليا في أزمة بسبب السيولة المادية لذلك تم تأجيل دفع غرامة لشبونة.

احمد شوبير الأهلى الإعلامي أحمد شوبير الزمالك أون تايم سبورت

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