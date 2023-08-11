صدمة جديدة |شوبير يعلن تفاصيل أزمة جديدة في الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف الزمالك من ضم صفقات جديده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الزمالك قرر غلق ملف ضم صفقات جديدة خاصة في ظل إيقاف القيد مشددا أن الزمالك لن يقوم بدفع مستحقات نادي سبورتينج لشبونه من أجل رفع الإيقاف.

واضاف شوبير أن الزمالك قرر تجديد عقد فتوح وإعطاء اللاعبين مستحقاتهم للحافظ على الفريق بقوامه الحالي وضم صفقات جديده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع شوبير أن الزمالك حاليا في أزمة بسبب السيولة المادية لذلك تم تأجيل دفع غرامة لشبونة.