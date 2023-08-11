أزمة أحمد فتوح تشتعل| فشل جلسة الساحل.. واللاعب عينه على الأهلي وبيراميدز

بات أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، أحدث صراع الصفقات بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي وبيراميدز فى ميركاتو الصيف بعد أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

نادي الزمالك يرغب فى إنهاء ملف تجديد عقد أحمد فتوح وقطع الطريق على مخطط النادي الأهلي وبيراميدز فى ميركاتو الصيف.

فيما يترقب النادي الأهلي ونظيره بيراميدز فسخ أحمد فتوح عقده مع نادي الزمالك من أجل الحصول علي خدماته لاسيما وأن السويسري مارسيل كولر يرغب فى ضمه إلي قائمة القلعة الحمراء.

3 بنود تثير الجدل في تجديد عقد أحمد فتوح

وضع أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك من أجل التجديد لعقده مع القلعة البيضاء 3 شروط على طاولة مسؤولي القلعة البيضاء.

أحمد فتوح يرغب فى الإتفاق مع إدارة الزمالك على منحه شارة القيادة وزيادة سنوية في العقد مع وضع بند الاحتراف من أجل تجديد عقده إلى جانب حصوله على مستحقاته المتأخرة.

جلسة الساحل الشمالي بين أحمد فتوح والزمالك



عقد أحمد فتوح خلال الساعات الماضية جلسة مع أحد مسئولى نادي الزمالك في الساحل الشمالي من أجل تجديد عقده.



وطلب مسئول الزمالك خلال الجلسة من احمد فتوح حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي وبيراميدز.

من جانبه نفى احمد فتوح وجود اي مفاوضات مع النادي الأهلي وبيراميدز.



وشهدت الجلسة تمسك أحمد فتوح بمطالبه التي تضمنت زيادة عقده ومساواته مع الفئة الأولى من اللاعبين.



مطالب أحمد فتوح أثارت استياء مسئولى الزمالك وانتهت الجلسة بدون التوصل الى اتفاق بين الطرفين على بنود التجديد.

تفاصيل جديدة فى تجديد عقد أحمد فتوح

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق شروط أحمد فتوح للموافقة على التجديد لنادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: مصدر داخل الزمالك: فتوح أبلغ الإدارة بموافقته على التجديد وطلب الحصول على مستحقاته المتأخرة والمساواة بأعلى عقد في الفريق.. والإدارة وافقت على كل شروطه.

ورد المستشار مرتضى منصور علي حقيقة طلب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مبلغ ٢٥ مليون جنيه من أجل التجديد مع الفريق.

قال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته على اليوتيوب: اللي قال فتوح طلب ٢٥ مليون ورفض التجديد كذاب ، ممكن تسألوا خال أحمد فتوح.