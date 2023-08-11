واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات مدير الكرة سيد عبد الحفيظ خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة في الأهلي الجمعة الماضي مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، تمت الإطاحة به ثلاث مرات من منصبه منذ التحاقه بالجهاز الفني للمارد الأحمر.

في عام 2014 جري إقصاء سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة وتعيين وائل جمعة بدلا منه.

وفي عام 2018 تمت الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ وتعيين محمد يوسف مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة.

وفي عام 2023 تم الاستغناء عن خدمات سيد عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو مديرا للكرة فى النادي الأهلي.

صدى البلد يستعرض كواليس جديدة أدت إلي الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ عن منصبه.

واقعة تزوير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ

وتسببت واقعة تزوير شهدتها القلعة الحمراء قبل إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة فى القلعة الحمراء، في الإطاحة بفيجو من منصبه .

واقعة التزوير التي كانت أحد أسباب إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير للكرة قام باستغلالها حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للإطاحة بمدير الكرة من منصبه.

واقعة التزوير حدثت قبل إقالة مدير الكرة من منصبه مباشرة حيث قام أحد العمال بتزوير توقيع مدير الكرة على إحدى المكاتبات وتم اكتشاف الأمر.

حسام غالي عضو مجلس الإدارة، استغل الواقعة وتحدث إلي مجلس بأن سيد عبد الحفيظ فقد السيطرة من النواحي الإدارية رغم أن فيجو أصدر عقوبات صارمة ضد العامل .

خناقة خالد مرتجي وسيد عبد الحفيظ

وكانت نشبت مشادة بين خالد مرتجي و سيد عبد الحفيظ، وبناء عليه تقدم مرتجي بشكوى للخطيب بسبب غضب سيد عبد الحفيظ منه لإلقاء اللوم عليه في ملف علاج أكرم توفيق لاعب الأهلي المصاب.

المشادة جاءت بعدما القى سيد عبد الحفيظ اللوم على خالد مرتجي في أزمة أكرم توفيق في قطر، بعد تأخره عن توقيع الشيكات لعلاج أكرم لوجوده في فترة إجازة بالساحل الشمالي.

واستند سيد عبد الحفيظ خلال حديثه الي خالد مرتجي بأن اختصاصات الأمور المالية في الأهلي ترجع إلى أمين الصندوق الذى يشغل الملف الخاص به.

وساند حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خالد مرتجي أمين الصندوق في أزمته ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة .

كما نشبت أزمة أخري بين سيد عبد الحفيظ وخالد مرتجي بعد الإلحاح من جانب مدير الكرة في طلب مهاجم أجنبي سوبر إلا أن مرتجي قابله بالرفض بداعي عدم وجود سيولة مالية.

استقالة سيد عبد الحفيظ بسبب الكابيتانو

تقدم سيد عبد الحفيظ في مارس الماضي باستقالته من منصبه مديرا للكرة في النادي الأهلي بعد المشادة مع حسام غالي عضو مجلس الإدارة وتم رفضها آنذاك.

ونشبت أزمة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع حسام غالي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التخطيط.

وحدثت مشادة بين سيد عبد الحفيظ والكابيتانو حسام غالي في أحد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بداية الموسم الحالي، بعدما رفض عبد الحفيظ حضور غالي تدريبات الفريق والتدخل في الشئون الإدارية للفريق.

وعلى إثر المشادة توعد حسام غالي برحيل سيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي، واستقر داخل لجنة التخطيط بضرورة تحجيم دور سيد عبد الحفيظ مع تحجيم ظهوره الإعلامي خلال الموسم الحالي.