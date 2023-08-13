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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كلوب على غضب صلاح من تبديله بمباراة ليفربول وتشيلسي

صدى البلد

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تغيير الدولي المصري محمد صلاح في مباراة تشيلسي، الذي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ بين الفريقين، في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وخرج محمد صلاح غاضبًا في الدقيقة ٧٦ من عمر الشوط الثاني واللقاء.

وقال كلوب في تصريحات عقب اللقاء لشبكة “سكاي سبورتس”: “نحن هنا من أجل الفوز بالمباراة، محمد صلاح لاعب سوبر ومهم للغاية بالنسبة لنا، ولكن علينا أن نتخذ قرارات”.

تعليق كلوب على خروج صلاح

وأضاف: “كنا في حاجة إلى لاعبين جدد في اللقاء، هو يمتلك 500 سجل مختلف، لا أستطيع التفكير في ذلك أثناء المباراة”.

وكان صلاح يسعى للتسجيل في مباراة الافتتاح أمام تشيلسي للمرة السابعة على التوالي في البريميرليج.

صلاح محمد صلاح كلوب تشيلسي ليفربول

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