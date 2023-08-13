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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسيست صلاح.. ليفربول يضرب تشيلسي بالهدف الأول في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

تقدم فريق ليفربول بالهدف الأول على نظيره تشيلسي، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومرر الدولي المصري محمد صلاح كرة أرضية ساحرة سجلها لويس دياز في الشباك محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 18.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا لفريق ليفربول في الدقيقة 13، ولكن العارضة حرمته من التسجيل.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ديساسي- تياجو سيلفا- كولويل- رييس جيمس.

خط الوسط: إنزو فرنانديز- جالاجير- بن تشيلويل- كانري.

خط الهجوم: رحيم سترلينج- نيكولاس جاكسون

ليفربول تشيلسي الدوري الانجليزي الممتاز محمد صلاح دياز

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