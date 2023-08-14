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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مجدى عبد الغنى لـ كلوب: محمد صلاح "مستر إكس" لن ينتهى أبداً

صدى البلد


دافع الإعلامى مجدى عبد الغنى عن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى مؤكداً أنه دائماً يبحث عن النجاح والطموح موضحاً أن ألقابه وإنجازاته لن تنتهى أبداً.

ووجه عبد الغنى خلال تقديمه برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس رسالة إلى الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى مؤكداً أن محمد صلاح السبب فى نجاحه مع فريق الريدز خلا السنوات الماضية.

تابع مجدى عبد الغنى:" محمد صلاح مثل مستر إكس لا ينتهى ابدا ويريد التفوق على نفسه ونحن آلان غير سعدا بتصرف كلوب وحديثه عن محمد صلاح بعد مباراة تشيلسي".

وواصل:"غير مبرر تصرف كلوب مع محمد صلاح لأن من حقه الحزن على الخروج بديلا وطموحه فى البحث عن الأرقام القياسية مشروع،ومحمد صلاح باع مليارات الجنيهات فى السعودية من أجل ليفربول".

واختتم:" محمد صلاح التزم بعقده مع ليفربول وفضل البقاء فى الدورى الإنجليزى وقال انه شرف ليه التواجد فى الدورى السعودى ولكن فى متمسك بعقده مع الريدز".

الدوري السعودي ليفربول الانجليزي مجدي عبد الغني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول

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