باق في الأهلي.. لماذا أعلنت الصحف السعودية عن توقيع المخيف لـ نادي الخليج؟

يكثف النادي الأهلي جهوده حاليا، من أجل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي، بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ورغم رفض النادي في وقت سابق، رحيل محمد شريف “المخيف”، بعدما تلقى عرضا من أحد الأندية التركية، إلا أن صحيفة سعودية أكدت أن اللاعب وقع لأحد الأندية بالمملكة.

حقيقة توقيع المخيف لنادي سعودي

كشفت صحيفة سعودية، عن توقيع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، إلى فريق الخليج السعودي، تمهيدا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفتي اليوم السعودية، والميدان، أن المهاجم الدولي صاحب الـ 27 عاماً قد أتم الاتفاق بالفعل مع نادي الخليج ووقع على العقود، خاصة أنه يتبقى في عقده موسم واحد فقط، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم تكشف أي من الصحيفتين السعوديتين عن القيمة المالية للصفقة أو مدة التعاقد.

قيمة اللاعب التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لمهاجم الاهلي محمد شريف، 1.8 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وكان محمد شريف انضم للنادي الأهلي في عام 2018، قادما من صفوف وادي دجلة، في صفقة بلغت قيمتها نحو 450 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت، وسجل 14 هدفا في الموسم الماضي.

الأهلي ينفي توقيع شريف

نفى مصدر داخل النادي الأهلي، الأنباء التي ترددت حول توقيع محمد شريف مهاجم الفريق الأول للنادي الأهلي، لفريق الخليج السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مشيرًا الى أن اللاعب مستمر ضمن صفوف المارد الأحمر.

وأضاف، أن كل ما يتردد حول توقيع مهاجم مصر الأول لنادي الخليج السعودي ليس له أساس من الصحة، مؤكدا بأنه مستمر مع الفريق في الموسم الجديد.

كولر في حاجة إلى مهاجمه الاول

أشار المصدر الى أن محمد شريف من أهم العناصر في صفوف المارد الأحمر، ورفض الجهاز الفني بقيادة كولر التفريط فيه، حيث يحتاجه كثيرا في هذا الموسم، الذي ينتظر خلالها الفريق مشاركات قوية، أهمها كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى كأس السوبر الإفريقي.

وتابع: محمد شريف لن يرحل إلا أي نادٍ، وهناك قناعة تامة من قبل مارسيل كولر به، إضافة إلى إمكانياته الهائلة في مركز الهجوم.

قائمة الأهلي في الموسم الجديد

أرسل النادي الأهلي في وقت سابق القائمة الأولية لاتحاد الكرة والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، أكرم توفيق، كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي “أفشة”، أحمد نبيل “كوكا”، محمد فخري، كريم وليد، أحمد قندوسي.

الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم “كهربا”، محمد شريف.

فيما تم قيد 5 لاعبين تحت السن وهم، مصطفى مخلوف، كريم الدبيس "2003"، محمد الضاوي “كريستو”، محمد زعلوك، معتز محمد.