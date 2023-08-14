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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كان هايحصل في مصر.. ماذا قال نقيب الموسيقيين بعد إصابة 60 في حفل ترافيس سكوت بإيطاليا؟

صدى البلد

بعد إعلان الشركة المنظمة لحفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر، إلغاء الحدث، الذي كان مقررا له يوم 28 يوليو الماضي، نتيجة عدم الحصول على التصاريح المطلوبة، وبعد حالة الجدل التي حدثت وقرار نقابة الموسيقيين بسحب ترخيص الحفل لحين الحصول على موافقات أمنية، لجأ المطرب المعروف بكراهيته لمصر إلى إيطاليا لاقامة حفله هناك.

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بركات ترافيس سكوت تحل على روما

أصيب العشرات في أحدث حفلات مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، والتي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن حفل سكوت الذي أقيم في سيرك ماكسيموس بالعاصمة روما منذ ايام، ووصل عدد الحضور به إلى 60 ألف شخص، شهد إصابة  60 شخصا على الأقل.

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زلزال وإصابة 60 شخصا

ذكرت تقارير صحفية، أن سكان المدينة شعروا أثناء الحفل الضخم بهزات شبيهة بالهزات الأرضية بسبب حماس الجمهور وتفاعله الكبير.

وأضافت، أن نهاية هذا الحفل كانت صعبة بالنسبة للبعض، إذ أصيب على الأقل 60 شخصًا واحتاجوا إلى رعاية طبية، والسبب كان رش أحد الحاضرين رذاذ الفلفل (pepper spray) بطريقة عشوائية.

وأوضحت أن شابا يبلغ من العمر 14 عامًا أصيب أيضا بعد أن تسلّق حائطا بارتفاع 13 قدمًا لمشاهدة الحفل مجانًا، والنتيجة كانت سقوطه من على ارتفاع 4 أمتار ونقله إلى المستشفى للعلاج.

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مفاجآت سكوت للجمهور

خلال الحفل، فاجأ ترافيس سكوت الحضور بصعود "كانييه ويست"، الذي كان موجودا في الكواليس، إلى المسرح وغنيا سويا أغنية "utopia"، بعد غياب طويل لكانييه عن الحفلات نتيجة أزمات عديدة مرت علاقتهما بها.

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نقيب الموسيقيين: الحمد لله رب العالمين

علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على أزمة حفل نجم الراب الأمريكي ترافيس سكوت، في سيرك ماكسيموس في إيطاليا، الذي نتج عنه أعمال شغب وعدة إصابات بين جمهور الحفل، وصل عددهم لـ 60 شخصا مصابا.

وقال مصطفى كامل: "لو الحفل كان حدث في مصر أكيد كان هايحصل نفس الأزمة، وده انتصار للقرار اللي أخدناه، والحمد لله رب العالمين مش هاقدر أقول أكتر من كده، ربنا وفقنا للصح".

60 مصابا هزات أرضية حفل ترافيس سكوت بإيطاليا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين كانييه ويست

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كان هايحصل في مصر.. ماذا قال نقيب الموسيقيين بعد إصابة 60 في حفل ترافيس سكوت بإيطاليا؟

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