بتصميم رياضي.. مواصفات نيسان تيكتون 2027 الجديدة كليًا

تواصل نيسان اليابانية العمل على تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عالميًا، من خلال تقديم طراز تيكتون 2027 الجديد كليًا.





ويأتي هذا الإصدار بتصميم عصري يجمع بين الملامح الرياضية والهوية التصميمية الحديثة للعلامة، كما يعتمد الطراز على مجموعة من التجهيزات التقنية وأنظمة الراحة والسلامة.

نيسان تيكتون 2027

تصميم وأبعاد نيسان تيكتون 2027

تظهر نيسان تيكتون 2027 بتصميم خارجي يحمل طابعًا رياضيًا، وتأتي بعجلات أمامية وخلفية بقياس 18 بوصة، وتعتمد الواجهة الأمامية على مصابيح رئيسية بتقنية LED، وفتحة سقف بانورامية، وعلى مستوى القياسات، يبلغ طول السيارة 4,348 مم، وعرضها 1,815 مم، وارتفاعها 1,674 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2,657 مم.

محركات وأداء نيسان تيكتون 2027

تتوفر نيسان تيكتون 2027 في السوق العالمي بخيارين من محركات البنزين التوربينية، ويأتي المحرك الأول بسعة 1.0 لتر موزع على ثلاث أسطوانات، وينتج هذا المحرك قوة تبلغ 100 حصان، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 166 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات، مع الاعتماد على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

نيسان تيكتون 2027

ويقدم الخيار الثاني بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر مع شاحن توربيني، وتصل قوته إلى 163 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 280 نيوتن متر، مع توفير خيارات أوسع لناقل الحركة، حيث يتوفر بناقل يدوي أو أوتوماتيكي، وبنظام الدفع الأمامي أو الدفع الكلي .AWD

تجهيزات نيسان تيكتون 2027

تنتقل التجهيزات إلى المقصورة الداخلية التي تحصل على مقاعد بفرش جلدي، مع توفير إمكانية التحكم الكهربائي في وضعيات مقعد السائق والراكب الأمامي، وعجلة قيادة من الجلد مع مجموعة من أزرار التحكم متعددة الوظائف.

وتعتمد نيسان تيكتون الجديدة على منظومة رقمية تتضمن شاشة رئيسية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.1 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي بتطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأمامي.

نيسان تيكتون 2027

نيسان تيكتون 2027 وتقنيات الامان

تحصل نيسان تيكتون 2027 على مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة القيادة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني.

كما تتضمن التجهيزات نظام التحذير من الخروج عن المسار، ومراقبة النقطة العمياء، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي، وتقدم السيارة بحساسات أمامية وخلفية لرصد العوائق المحيطة، إلى جانب كاميرا بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام تثبيت السرعة المتكيف.