الشيوخ يناقش تنمية القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني واستثمار الأصول الوقفية الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المقررة يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار عصام فريد، عددا من طلبات المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب تحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، فضلا عن دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي واستثمار الأصول الوقفية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محسن البطران، وأكثر من عشرين عضوا من أعضاء المجلس، لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو بيان خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

كما يتضمن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

ويبحث المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان خططها لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالزراعة، في ظل حالة العزوف عن العمل بالقطاع الزراعي.

كما يناقش طلب النائب أحمد الحمامصي، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.

وفيما يتعلق بملف الأوقاف، يتضمن جدول الأعمال طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حمزة، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للوعاظ والأئمة.

كما يبحث المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام مجدي، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس، خلال جلسته يوم الثلاثاء، نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.