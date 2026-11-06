أخبار السيارات| آودي تودع أشهر سيارة.. وفيراري تطلق سيارة بتقنية للهواتف الذكية

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​تواجه شركة "هوندا" اليابانية دعوى قضائية جديدة وموسعة أمام محاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية بموجب قانون حماية المستهلك والضمانات المعروف بـ "قانون الليمون". الدعوى جاءت على خلفية اتهامات تتعلق بوجود خلل مصنعي في نظام الفرملة التلقائية لحالات الطوارئ (CMBS)، حيث يتسبب العطل البرمجي في توقف السيارة والكبح المفاجئ دون وجود أي عوائق ميدانية أمامها، مما يعرض حركتها لخطر الاصطدام الخلفي من المركبات الأخرى.

كشفت شركة (Classic Recreations) الأمريكية عن مشروعها الأحدث "GT500CR Carbon"، والذي يمثل النموذج الوحيد في العالم المرخص رسميًّا من علامة "شيلبي" لسيارة "فورد شيلبي موستانج GT500" الكلاسيكية بهيكل مكسو بالكامل من ألياف الكربون الفضائية. السيارة تستند إلى شاسيه أنبوبي حديث مزود بنظام تعليق أمامي مستقل "Aluma-Frame" ونظام خلفي رباعي الوصلات "QuadraLink"، مع ممتصات صدمات إلكترونية قابلة للتعديل ومحرك Coyote V8 لتقديم أداء خارق وثبات فائق.

​كشفت فيراري عن تفاصيل هندسية جديدة لبطارية أولى سياراتها الكهربائية بالكامل "لوتشي" (Luce) بجهد 800 فولت وسعة 122 كيلوواط/ساعة. الشركة الإيطالية استعارت تقنية مخصصة للهواتف الذكية من شركة "SK On" وسامسونج عبر تعديل تصميم طرف الخلية (Cell tab design)، ما سمح بتوصيل تيار أعلى بكثير من التصنيف الاسمي المعتاد ورَفَعَ الكثافة اللوحية للقوة لتأمين الأداء الرياضي الفائق للعلامة.

​أعلنت شركة نيسان عن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات التصميم الهيكلي والنماذج الأولية لسياراتها المستقبليـة. هذه الآلية المبتكرة مكنت الشركة من مضاعفة سرعة تحويل الرسومات التخيلية إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري على أبحاث التطوير، ما يضمن تسريع إطلاق الطرازات القادمة في الأسواق دون الخلل بمعايير الجودة والسلامة.

​في قرار يمثل نهاية حقبة تاريخية لقطاع السيدان الفاخر، أعلنت آودي رسميًّا عن إيقاف إنتاج أيقونتها الكبرى A8 في مصنعها الرئيسي بمدينة نكارزولم الألمانية، لتنهي مسيرة حافلة استمرت 32 عامًا من السيطرة. القرار يأتي ضمن استراتيجية الشركة التقشفية لإعادة هيكلة خطوط الإنتاج والتركيز على التحول الكهربائي وتوفير الموارد المالية لتطوير الموديلات المستقبلية.