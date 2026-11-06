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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| آودي تودع أشهر سيارة.. وفيراري تطلق سيارة بتقنية للهواتف الذكية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

دعوى قضائية أمريكية تورط "هوندا" بسبب عطل الفرملة المفاجئة دون إنذار

​تواجه شركة "هوندا" اليابانية دعوى قضائية جديدة وموسعة أمام محاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية بموجب قانون حماية المستهلك والضمانات المعروف بـ "قانون الليمون". الدعوى جاءت على خلفية اتهامات تتعلق بوجود خلل مصنعي في نظام الفرملة التلقائية لحالات الطوارئ (CMBS)، حيث يتسبب العطل البرمجي في توقف السيارة والكبح المفاجئ دون وجود أي عوائق ميدانية أمامها، مما يعرض حركتها لخطر الاصطدام الخلفي من المركبات الأخرى.

نسخة وحيدة في العالم.. إطلاق "شيلبي موستانج GT500CR" بهيكل كامل من ألياف الكربون!

كشفت شركة (Classic Recreations) الأمريكية عن مشروعها الأحدث "GT500CR Carbon"، والذي يمثل النموذج الوحيد في العالم المرخص رسميًّا من علامة "شيلبي" لسيارة "فورد شيلبي موستانج GT500" الكلاسيكية بهيكل مكسو بالكامل من ألياف الكربون الفضائية. السيارة تستند إلى شاسيه أنبوبي حديث مزود بنظام تعليق أمامي مستقل "Aluma-Frame" ونظام خلفي رباعي الوصلات "QuadraLink"، مع ممتصات صدمات إلكترونية قابلة للتعديل ومحرك Coyote V8 لتقديم أداء خارق وثبات فائق.

ابتكار مستمد من الهواتف.. فيراري تستعير تقنية بطاريات "سامسونج" لسيارتها "لوتشي"!

​كشفت فيراري عن تفاصيل هندسية جديدة لبطارية أولى سياراتها الكهربائية بالكامل "لوتشي" (Luce) بجهد 800 فولت وسعة 122 كيلوواط/ساعة. الشركة الإيطالية استعارت تقنية مخصصة للهواتف الذكية من شركة "SK On" وسامسونج عبر تعديل تصميم طرف الخلية (Cell tab design)، ما سمح بتوصيل تيار أعلى بكثير من التصنيف الاسمي المعتاد ورَفَعَ الكثافة اللوحية للقوة لتأمين الأداء الرياضي الفائق للعلامة.

تسريع وتيرة التصميم.. نيسان تضاعف كفاءة ابتكار السيارات باستخدام الذكاء الاصطناعي

​أعلنت شركة نيسان عن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات التصميم الهيكلي والنماذج الأولية لسياراتها المستقبليـة. هذه الآلية المبتكرة مكنت الشركة من مضاعفة سرعة تحويل الرسومات التخيلية إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري على أبحاث التطوير، ما يضمن تسريع إطلاق الطرازات القادمة في الأسواق دون الخلل بمعايير الجودة والسلامة.

وداعًا أيقونة الفخامة.. آودي تعلن إيقاف إنتاج طراز "A8" رسميًّا بعد 32 عامًا

​في قرار يمثل نهاية حقبة تاريخية لقطاع السيدان الفاخر، أعلنت آودي رسميًّا عن إيقاف إنتاج أيقونتها الكبرى A8 في مصنعها الرئيسي بمدينة نكارزولم الألمانية، لتنهي مسيرة حافلة استمرت 32 عامًا من السيطرة. القرار يأتي ضمن استراتيجية الشركة التقشفية لإعادة هيكلة خطوط الإنتاج والتركيز على التحول الكهربائي وتوفير الموارد المالية لتطوير الموديلات المستقبلية.

أخبار السيارات استدعاء سيارات هوندا هوندا CMBS سيارات موستانج فيراري لوتشي 2026 الذكاء الاصطناعي بالسيارات آودي A8

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