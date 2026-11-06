عطل مفاجئ دون إنذار يورط هوندا في دعوى قضائية أمريكية

تواجه شركة «هوندا» اليابانية دعوى قضائية جديدة أمام محاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية بموجب قانون حماية المستهلك والضمانات المعروف بـ «قانون الليمون»، على خلفية اتهامات تتعلق بتكرار التعطل والكبح المفاجئ التلقائي لسياراتها دون وجود أي عوائق ميدانية.

وتأتي هذه التحركات القانونية الفردية عقب صدور حكم قضائي سابق لصالح الشركة في دعوى جماعية (Class action) شملت مئات الآلاف من طرازات «سيفيك»، «أكورد»، و«CR-V».

تحول الاستراتيجية القانونية من العيب المصنعي إلى تكرار الأعطال

تركز الدعوى الجديدة، التي رفعها زوجان من كاليفورنيا يمتلكان سيارتين من طرازي «CR-V» موديل 2020 و«Insight» موديل 2021، على إثبات فشل الموزعين المعتمدين لدى «هوندا» في إصلاح الخلل الفني بعد تكرار زيارات الصيانة الدورية.

وتعتمد القضية على آليات قانون الضمان المحلي الذي يفرض على الشركات المصنعة استبدال المركبة أو إعادة قيمتها المالية في حال عجز مراكز الخدمة عن معالجة المشكلة الأمنية بعد عدة محاولات موثقة، بدلاً من الدخول في جدال تقني موسع حول سلامة التصميم الهندسي للمنظومة.

شكاوى خلل نظام الكبح لتخفيف التصادم «CMBS»

تستهدف الشكاوى الميدانية المنظومة الرقمية المخصصة لتخفيف آثار التصادم «Collision Mitigation Braking System»، والتي تعتمد على الكاميرات والمستشعرات الأمامية لتفعيل المكابح تلقائيًا فور استشعار الخطر.

ويؤكد المتأثرون أن المنظومة تقوم بتفعيل الكبح المفاجئ الكامل أثناء القيادة على سرعات عالية في الطرق المفتوحة دون وجود أي مركبات أو مجسمات أمامية، مما يرفع من مخاطر الحوادث الناتجة عن الاصطدام الخلفي ويقلل من مستويات أمان القيادة.