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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

صدى البلد

لا يزال الشباب المصري هو الأكثر ولعا بتقليد كل ما هو غريب عبر السوشيال ميديا لتحويله إلى واقع قد يسبب حالات إصابة وربما تصل إلى الوفاة، وهو ما فعله مجموعة من الشباب الشبراوية، الذين خططوا لتحدي جديد يرون أنه يكسر حدة الملل على حد زعمهم، إلا أن النتائج ربما تكون كارثية.

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شقة الرعب في شبرا تهدد بكارثة

نشر جروب شبرا مصر، منشورا كبيرا يوضح تحدي جديد للشباب الشبراوية تحديدا، والشباب عامة من مختلف المناطق.

وجاء في المنشور "معروف عن الشبراوية انهم جدعان و رجالة، ايوه، لكن معلش الشقة دي هاتخافوا منها، المكان عبارة عن (Rooms) بتتحبسوا فيها لمدة ساعة، وعلشان تخرجوا فيه مجموعة من الألغاز بتحلوها، كل لغز بيوصلكم للمستوي اللي بعد كده، بس خلي بالكم علشان مش هايسيبوكم تخروجوا بالبساطة دي".

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غرف التحدي فيها ايه؟

وتابع المنشور: "الرومز اللي عندهم، البدروم و ده مكان مهجور من البشر، لكنه مسكون من كائنات تانية مش هتبقى مرحبة بوجودكم".

وأضاف: "إلليزابيل، و دي بنت أختفت من دار آيتام في ظروف غامضة، ودوركم أنكم تدخلوا و تعرفوا آيه اللي حصل، الرومز كلها بتكون رعب وبيكون ليكم 3 وسائل مساعدة، وأوبشن خروج في أي وقت لو حسيتوا انكم مش قادرين تكملوا".

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أسعار خوض التحدي وخصم الشبراوية

واستكمل المنشور بوضع أسعار للراغبين في خوض التحدي، وجاء فيها: "سعر الدخول للفرد روم البدروم بـ150 جنيه، وأقل عدد للدخول 2، وأقصي عدد 8 أفراد".

و سعر الدخول للفرد روم إلليزابيل  200 جنيه، وأقل عدد للدخول 3 أفراد، و أقصي عدد 10 أفراد"، وعاملين خصم لكل للشبراوية لو بطاقتك شبراوي ليك خصم 25%.
ويقع المكان بجوار مستشفى الساحل في روض الفرج، ومواعيد المكان من 2 العصر حتى 12 منتصف الليل.

 

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