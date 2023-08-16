انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

بعد خروج كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح من المباراة الافتتاحية أمام تشيلسي، التي لم يسجل فيها كعادته، فتحت أبواب التكهنات عن إمكانية انضمامه للدوري السعودي، وبالتحديد فريق الاتحاد السعودي.

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية

لقطة غريبة تابعها جمهور الملك المصري ونادي ليفربول خلال لقاء الريدز وتشيلسي، في أولى مباريات ليفربول بالموسم الجديد للبريميرليج، وتحديدًا في الدقيقة 77، التي شهدت استبدال محمد صلاح، والتي ربما تكتب نهايته مع مدربه يورجن كلوب.

تناقلت وسائل الإعلام الرياضية العالمية، رد الفعل الغاضب من النجم المصري محمد صلاح خلال لحظة استبداله في مباراة الريدز مع تشيلسي.

ولم يكن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، سعيدًا بقرار المدرب يورجن كلوب باستبداله في المباراة ضد البلوز، خاصة أنها أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد.

قرار كلوب وغضب الكينج

قرّر المدرب يورجن كلوب استبدال محمد صلاح، في الدقيقة 77، حيث نزل بدلًا منه هارفي إليوت.

وبدا محمد صلاح غاضبًا بشدة خلال استبداله، وظهر ذلك جليًا على ملامح وجهه وتصرفاته وهو يمزق ضمادة يده، قبل أن يتجاهل مصافحة يورجن كلوب، ويجلس على مقاعد البدلاء.

كان محمد صلاح قد صنع الهدف الأول لصالح ليفربول، الذي سجله لويس دياز، وسجل هدفًا ثانيًا وتم إلغاؤه.

جماهير ليفربول تدافع عن نجمها

دافعت جماهير فريق ليفربول عن فخر العرب محمد صلاح، وبررت رد فعله بعد استبداله في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهاجمت المدير الفني يورجن كلوب.

وجاءت ردود أفعال جماهير ليفربول عبر تويتر، بوصف كلوب بالجنون، حيث كتب أحد المشجعين: استبدال محمد صلاح دومًا قرار غريب، بن دواك أظهر أهميته، لكنني لست متأكدًا من أن الوقت مناسب الآن"، وكتب آخر: "كيف تكون في حاجة إلى هدف وتستبدل صلاح".

تعليق كلوب على استبدال صلاح

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على حالة غضب محمد صلاح بعد استبداله خلال مباراة تشيلسي، حيث قال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "محمد صلاح لاعب مهم جدا داخل صفوف ليفربول، ويملك من الأرقام القياسية الكثير، لكننا كجهاز فني نفكر في الفوز بشكل تكتيكي، لذلك كان اختيار استبداله ضروريًا".

وأضاف كلوب: "نحن هنا للفوز بالمباراة، محمد صلاح رائع، مهم للغاية، علينا أن نتخذ القرارات، كنا بحاجة إلى دماء جديدة، لديه 500 رقم قياسي مختلف، ولا يمكنني التفكير في هذا خلال المباراة، صلاح يهتم بالأرقام القياسية، وأنا أهتم باللياقة البدنية، والأمور التكتيكية".

تجديد العرض بالدوري السعودي

فجّرت قناة الكأس القطرية، من جديد قضية انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية: “منح الدولي المصري محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

صورة صنعها جمهور الاتحاد

تغريدة قناة الكأس نزلت كالصاعقة على جماهير ليفربول، التي شعرت بأن صلاح قد لا يكمل الموسم مع الفريق، فصبت جم غضبها على المدير الفني يورجن كلوب.

ليفربول ينقذ الموقف سريعًا

في رد فعل سريع لتدارك الأمر، نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي عبر فيسبوك، صورة تبعث برسالة واضحة بشأن موقف ومصير محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الحالية.

ونشرت الصفحة التي يتابعها ما يقرب من 54 مليون شخص حول العالم، صورة لـ محمد صلاح نجم الفريق يبدو شامخًا، وعلقت عليها بعبارة “الملك المصري”، في تأكيد على مدى تمسك إدارة ليفربول ببقاء محمد صلاح خلال الموسم الحالي.

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة بورنموث مع ليفربول يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تأجلت افتتاحية أهدافه في البريمرليج على غير العادة.