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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أغضبت الجميع واعتذرت| القصة الكاملة لأزمة تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

مادلين طبر - عادل
مادلين طبر - عادل إمام

اعتدنا في الفترة الأخيرة ومع اختفاء الزعيم عادل إمام على انطلاق الشائعات عن أسباب اختفائه، والتي لا تخرج عن كونها مجرد تكهنات من أشخاص يعم الفراغ حياتهم، لكن ما حدث مختلف، حيث خرجت تصريحات على لسان الفنانة اللبنانية مادلين طبر، تسببت في حالة من الاستياء لأسرة ومحبي زعيم الكوميديا في اليومين الماضيين، ما أحدث حالة من الجدل في الوسط الفني.

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ماذا قالت مادلين طبر عن الزعيم؟

 

صرحت الفنانة مادلين طبر، لإحدى وسائل الإعلام، على هامش مهرجان المسرح القومي: «كان أمنيتي إن عائلته تفرج عنه ويحضر تكريماته، تصوروا حضر هيحصل إيه؟ هانستقبله برموش عنينا، إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس المحترمين، ولكن لا يكفي لازم يحضر».

وتابعت: «لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم، أنا لا أستطيع التواصل مع الزعيم عادل إمام، الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه».

وتابعت: «ورامي ابنه مبيردش خالص، طيب نطمن على الزعيم إزاي؟، لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم».

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انتقادات لاذعة من محبي الزعيم

تواجه الفنانة مادلين طبر انتقادات لاذعة وهجومًا شرسًا عقب تصريحها عن الزعيم عادل إمام الذي اعتبره البعض أنه غير موفق ويسيء إلى النجم الكبير.

ووصف أحد نشطاء تصريحات الفنانة مادلين طبر، بالوقاحة وكتب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة، قائلًا: "كلام مادلين طبر وقح، وفي موضوع لا يخصها".

وقال آخر: "عادل إمام قيمة فنية كبيرة، وأعماله تعد جزءًا رئيسًا ومحوريًّا من ذاكرتنا السينمائية، وتسيطر البهجة والسعادة على نفوس من يشاهدها من كافة الأعمار".

وعلق آخر، قائلًا: "بعيدًا عن التدخل البايخ في خصوصيات الناس، كل ما هنالك إنك وحشتنا يا زعيم".

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ردود أفعال غاضبة على تصريحات مادلين طبر

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة مادلين طبر بسبب تصريحاتها الأخيرة عن الفنان عادل إمام، والتي طالبت فيها عائلة الزعيم بالإفراج عنه لتكريمه بدورة المهرجان القومي للمسرح، التي تحمل اسمه، كما وجّهت التحية لمن اقتحموا منزله واحتفلوا بعيد ميلاده- على حد قولها.

وقالت «وهبة» خلال برنامجها «90 دقيقة»، «الزعيم عادل إمام خط أحمر، ده الزعيم يا ست مادلين طبر، وأنا هاقدم فيكي بلاغ دلوقتي إنك بتقولي نروح نقتحم الفيلا، دي دعوة غير قانونية بالمرة».

وأضافت: «جمهور الزعيم في قمة الحزن من هذه التصريحات، فيه كلمة هى رمياها ولها معاني كتير، وهي كلمة (تفرج عنه)، كلمة ليها معنى وحش قوي ولا تليق».

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نقيب الممثلين مستاء من تصريحات مادلين طبر

عبر نقيب الممثلين أشرف زكي، عن استيائه الشديد من تصريحات الفنانة مادلين طبر بشأن الزعيم عادل إمام،والتي أدلت بها لإحدى الوسائل الإعلامية، وطمأن زكي الشعب المصري على الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه في حالة جيدة جدا.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة: «حابب أطمن الناس وأقول الحقيقة كاملة على مسؤوليتي، الزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدا واتصلت به من أيام قليلة جدًا، وقالي أهلا يا أشرف، ما تيجي الفيلا أنا كل يوم قاعد، تعالى كل لقمة، واطمن على أسرتي وسألني عليهم بالأسماء ومقفلش إلا لما قالي هاتييجي إمتى؟».

وأضاف: «رامي إمام ومحمد عادل إمام بيصوروا فيلم اسمه ابن نسب، وبيصوروا ليل نهار عشان يلحقوا يخلصوا الفيلم، وبنتي مساعد مخرج في الفيلم ورامي عمره ما تأخر عليا».

واستطرد: «كلام الفنانة مادلين طبر خطير جدًا ومفردات مينفعش تتقال، وأنا بعتذر عما جاء في هذا البوست، وهاتكلم مع الفنانة مادلين طبر».

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رسالة حب وتقدير للفنان الكبير

أوضحت الفنانة مادلين طبر،بشكل عاجل، تصريحاتها المثيرة للجدل حول احتجاز الفنان عادل إمام داخل منزله بقرار من أسرته، والدعوة لاقتحام المنزل للاطمئنان عليه بعد فشل التواصل معه عبر الهاتف، وقالت رداً على أنباء تحريك أسرة الزعيم لدعوى قضائية ضدها، بأن كل ما ورد على لسانها من "كلام جامح" كان بدافع الحب والتقدير للفنان الكبير.

وقالت مادلين طبر في توضيح رسمي تم نشره عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك: "كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم، هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني".

وتابعت: لكن لمَ الهجوم؟ إنها رسالة حب وتقدير للزعيم ومن خلالها رجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه، كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح مكرماً، لذلك وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق إلى ما لا أقصده إطلاقاً.

أغضبت الجميع عادت لتعتذر تصريحات مادلين طبر عادل إمام الزعيم عادل امام

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أغضبت الجميع واعتذرت| القصة الكاملة لأزمة تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

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