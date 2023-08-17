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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

صدى البلد

"شعب مالوش كتالوج".. مقولة تطلق على المصريين نظرا لرد فعلهم غير المتوقع في أي موقف أو كارثة تحل بهم، وهو ما برهن عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالسخرية من أسم المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي يطلق عليه EG.5 أو ايريس.

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القلق يجتاح العالم من متحور ايريس

ساد قلق كبير في جميع دول العالم، عقب اجتياح متحور جديد من فيروس كورونا، وهو EG.5، ويُطلق عليه علماء اسم "إيريس"، وتمكن من الانتشار في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وتعد سلالة متحور كورونا الجديد EG.5 من "أوميكرون البديل" المعروف باسم (XBB.1.9.2)، ويتشابه مع متحور أوميكرون لكنه ينتشر بشكل أسرع، ويمتلك المتحور الجديد طفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

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متحور EG.5 حول العالم

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم العينات المبلغة من الصين (30.6٪ ، 2247 عينة)، أما الدول الأخرى التي تحتوي على 100 عينة على الأقل هي الولايات المتحدة الأمريكية (18.4٪ ، 1356 عينة)،  كوريا (14.1٪ ، 1040 عينة).

بينما العينات المبلغة من اليابان (11.1٪ ، 814 عينة)، كندا (5.3٪ ، 392 عينة)، أستراليا (2.1٪ ، 158 عينة)، سنغافورة (2.1٪ ، 154 عينة)، المملكة المتحدة (2.0٪ ، 150 عينة)، فرنسا (1.6٪ ، 119 عينة)، البرتغال (1.6٪ ، 115 عينة)، وأسبانيا (1.5٪ ، 107 عينة).

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سخرية المصريين من الفيروس

سادت حالة من السخرية بين المصريين خاصة رواد السوشيال ميديا على اسم المتحور الجديد، واستبدلوا الاسم من EG.5 إلى 5 جنيه.

وانطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في إطلاق النكات والتعليقات الساخرة من اسم الفيروس، غير مبالين بخطورته، وكتبت إحدى المتابعات: "أنا مش فاهمة ايه متحور 5 جنيه ده، بس ان شاء الله تبقى ابحاث"، وعلقت أخرى: "على كده اللي عندي ده مش دور برد، ولا حساسية زايدة، طلع متحور 5 جنيه، يعني يوم ما اتعب يبقى تعب اسمه 5 جنيه.. عيب".

وعلقت متابعة: "يعني مكنش دور برد من المصيف، تؤ تؤ كان متحور 5 جنيه"، وكتب آخر: "مصر كلها مش قاعدة على بعضها عشان 5 جنيه".

مش دور برد ده 5 جنيه سخرية المصريين المتحور الجديد ايريس شعب مالوش كتالوج EG 5

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متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

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