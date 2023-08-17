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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رعد وسيول في عز الحر| ما تفسير تقلبات طقس أغسطس ولماذا هذه المناطق؟

صدى البلد

لليوم الثالث على التوالى تكون سانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات سانت كاترين، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول.

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سحب رعدية على جنوب سيناء

أشارت أخر صور الأقمار الصناعية، التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أجواء حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه لليوم الثالث على التوالى يستمر تكون السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء (مرتفعات سانت كاترين) يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة تصل إلى حد السيول أحيانا.

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ظواهر جوية متوقعة اليوم

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على شواطئ البحر المتوسط «مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، دمياط وبورسعيد» وسرعة الرياح 30: 50 كيلومتر/ الساعة، وارتفاع الأمواج إلى 1.5 : 2:5 متر.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50:70 وارتفاع الأمواج يصل الى 3:5 متر

وتكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

يسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في وقت سابق عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية، موضحة أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال الشهر.

ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية، التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان، خلال ساعات الليل المتأخرة، وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

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وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار الغزيرة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، لإستعراض إجراءات الحماية من أخطار السيول، وموقف التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تساقطت على منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء خلال اليومين الماضيين.

وصرح الدكتور سويلم، بأن منشآت الحماية وحصاد مياه الأمطار وبالأخص البحيرات الجبلية التى تم تنفيذها بالأدوية الفرعية بمحيط مدينة سانت كاترين، تمكنت من التعامل بكفاءة مع العاصفة المطرية الأخيرة، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت بالمنطقة من تأثير السيول.

وأوضح أنه تم تنفيذ أعمال صناعية للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمدينة سانت كاترين، تتضمن 2 بحيرة صناعية بسعة تخزينية واحد مليون متر مكعب تقريبا بمنطقتى الواطية والزيتونة، كما تم تنفيذ سد على وادي الإسباعية بسعة 100 ألف متر مكعب، إضافة إلى عدد 244 بحيرة جبلية فى الأودية الفرعية بمحيط المدينة والتجمعات البدوية التابعة.

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درجات الحرارة اليوم

- القاهرة العظمى 34  درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة
- الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة
- مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة
- سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة
- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة
- أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى  29 درجة.

رعد وسيول في عز الحر تقلبات طقس أغسطس سانت كاترين السحب الرعدية الاقمار الصناعية هيئة الأرصاد الجوية

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