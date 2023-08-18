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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

صدى البلد

ارتبط اسم الجناح المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك والجزيرة الإماراتي السابق، بالانتقال لصفوف بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، خاصة أنه لا خلاف مطلقًا على إمكانيات بن شرقي المهارية والفردية العالية ، فهو إضافة قوية ومؤثرة للغاية لأي فريق".

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بطولات في انتظار بيراميدز

يستعد الفريق السماوي، للارتباطات الكثيرة المقبلة، التي تشهد الظهور الأول لبيراميدز تاريخيًا، في دوري أبطال أفريقيا، إضافة للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2022-2023، والنسخة الجديدة من البطولة ذاتها، ومسابقة الدوري الممتاز في مواسمه الجديد.

وهناك أبطولة كأس النخبة "أبطال السوبر"، والمزمع إقامتها في الإمارات خلال المرحلة القادمة، بمشاركة الأهلي حامل لقب الدوري وبيراميدز وصيف الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، بينما لم يتحدد الطرف الرابع المشارك في البطولة حتى الآن، وأخيرًا كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثالث على التوالي، وهو ما يجعل الحاجة إلى لاعبين من أصحاب المهارات والقوة أمر مطلوب بقوة، ومن هؤلاء بن شرقي.

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بيراميدز يدرس التراجع عن ضم بن شرقي

كشفت تقارير صحفية، عن أن مسئولي بيراميدز يفكرون بشكل جاد في التراجع عن ضم أشرف بن شرقي.

وأوضحت التقارير، أن بيراميدز يدرس بقوة، إيقاف مفاوضات ضم بن شرقي، بسبب شروط اللاعب مُقابل إتمام الصفقة، حيث اشترط بن شرقي الحصول على راتب 2 مليون دولار سنويا، بما يعني أنه سيحصل على 6 ملايين دولار خلال المواسم الـثلاث التي سيقضيها داخل الفريق السماوي حال ضمه.

ويرى مسئولو الفريق السماوي، أن ضم بن شرقي قد يتسبب في أزمة داخل الفريق، ويهدد استقرار غرفة الملابس.

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انقسام في الآراء داخل بيراميدز

شهدت آراء مجلس ادارة بيراميدز انقساما في الاراء على اللاعب المغربي، حيث يرى البعض وضعه على رأس خريطة تعاقدات بيراميدز خلال هذا الصيف، وضرورة ضمه، وتم التواصل معه شخصيًا، فضلًا عن جلسات كثيرة تمت مع بن شرقي.

وقدم بيراميدز عرضًا ماليًا مغريًا لهداف الزمالك السابق، وصلت قيمته لـ3 ملايين دولار، لمدة 3 مواسم، وهو ما قوبل بالرفض من جانب اللاعب المغربي.

وبعد طلب أشرف بن شرقي الحصول على 5 أو 6 ملايين دولار في الموسم الواحد، علا صوت الفريق الرافض لوجود اللاعب، بسبب صعوبة تنفيذ طلباته المادية المبالغ فيها، وهو ما أوقف المفاوضات.

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إرجاء المفاوضات لوقت آخر

تجري مفاوضات حاليًا مع اللاعب المغربي، من أجل إقناعه بتخفيض المقابل المادي، خاصة أن باب القيد لا يزال مستمرًا حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وأكد مصدر داخل بيراميدز، عدم وجود استعجال لحسم هذا الملف، على الرغم من تمسك الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي بضم اللاعب ونحن، لذلك يجب أن تكون هناك مرونة من جانب بن شرقي.

واختتم قائلًا: "لن نفقد الأمل في ضم بن شرقي، الباب ما زال مفتوحًا له، بشرط تخفيض المقابل المادي الذي سيتقاضاه اللاعب المغربي.

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قائمة الراحلين عن بيراميدز في الموسم الجديد

وحسب التقارير الواردة من الفريق السماوي، فإن المدرب جيمي باتشيكو حدد أسماء اللاعبين الراحلين عن النادي في الصيف الحالي.

وخرج 10 لاعبين من حسابات المدرب البرتغالي سيتم بيعهم في سوق الانتقالات الحالية وهم:

أحمد دعدور، عبد الله مجدي، محمود عبد العاطي (دونجا)، هشام محمد، محمد صادق، كريم الطيب، محمود وادي، فاخري لاكاي، إيريك تراوري، فخر الدين بن يوسف.

يهدد استقرار الفريق بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي 3 مليون دولار بيراميدز أشرف بن شرقي دوري ابطال افريقيا 6 ملايين دولار

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