عائد يصل لـ 19.5% .. تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنكي الأهلي ومصر

طرح بنكا مصر والأهلي شهادة الإدخار الثلاثية الجديدة والتي تمتاز بسعر الفائدة المرتفعة، الذي يصل إلى 19.5 %، بعد أن كان 18.5%، وقد حدث البنكان عوائد شهادة الادخار خلال الأيام الماضية، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على نسبة الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس ما يعادل 1%.

شهادة الإدخار من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي عن شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعد رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% ، بدلا من 18.5% ، وتمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.

- يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات.

- تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.

- يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات

شهادة الإدخار من بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة الإدخار الثلاثية ذات العائد المتغير منذ أيام، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الإدخاري نحو 1% ، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5% .

- يمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

موعد تطبيق الزيادة على شهادة الإدخار الثلاثية

بدأ بنكا مصر والأهلي تطبيق قرار رفع الفائدة على شهادة الإدخار الثلاثاية متغيرة بنسبة 1% ويجرى العمل بها من اليوم التالي لربط الشهادة، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.