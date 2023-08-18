عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عائد يصل لـ 19.5% .. تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنكي الأهلي ومصر

صدى البلد

طرح بنكا مصر والأهلي شهادة الإدخار الثلاثية الجديدة والتي تمتاز بسعر الفائدة المرتفعة، الذي يصل إلى 19.5 %، بعد أن كان 18.5%، وقد حدث البنكان عوائد شهادة الادخار خلال الأيام الماضية، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على نسبة الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس ما يعادل 1%.

txt

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

txt

رعد وسيول في عز الحر| ما تفسير تقلبات طقس أغسطس ولماذا هذه المناطق؟

شهادة الإدخار من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي عن شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعد رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% ، بدلا من 18.5% ، وتمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.

- يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات.

- تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.

- يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات

txt

مفاوضات الأهلي مع نجم بايرن ميونخ.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية

txt

أنا سعودي أنا هلالي| صفقة نيمار.. أغرب بنود عقد لاعب في العالم

شهادة الإدخار من بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة الإدخار الثلاثية ذات العائد المتغير منذ أيام، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الإدخاري نحو 1% ، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5% .

- يمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

txt

غضب ومطالب بالمقاطعة.. كم تقاضى البلوجر «أبو كرش» من محلات شهيرة في مصر؟

txt

أغضبت الجميع واعتذرت| القصة الكاملة لأزمة تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

موعد تطبيق الزيادة على شهادة الإدخار الثلاثية

بدأ بنكا مصر والأهلي تطبيق قرار رفع الفائدة على شهادة الإدخار الثلاثاية متغيرة بنسبة 1% ويجرى العمل بها من اليوم التالي لربط الشهادة، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

عائد يصل لـ 19 5 شهادة الادخار الجديدة بنكي الأهلي ومصر البنك المركزي شهادة الادخار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

بعد القبض علي مسئول كبير بالتعليم .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين

بعد قرار السيسي.. كيف كان عام حسن عبد الله الأول بالبنك المركزي؟

خلصت على مراتي.. رجل ينهي حياة زوجته بطعنات غادرة في منزل والدها بالغربية

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

قرار حاسم من حجازي للموافقة على فسخ تعاقده مع اتحاد جدة

ترشيحاتنا

عودة الأجواء الشتوية والعظمى 31.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كتل هوائية من جنوب أوروبا.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بشأن الأحوال الجوية

الدينار الكويتي يكسر حاجز الـ100 جنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

البيت الأبيض يكشف عن عرض قدمته واشنطن لـ بيونج يانج وقوبل بالإهمال

تحذير بحري لمدة 72 ساعة| الأمواج 3 أمتار وسرعة الرياح 60 كم/ ساعة

يكسر حاجز الـ2300 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب المتوقعة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

عائد يصل لـ 19.5% .. تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنكي الأهلي ومصر

طريقة عمل الكبد والقوانص الفراخ

فيديو

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ