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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

صدى البلد

عقب تصاعد أزمة ارتفاع أسعار السجائر، بسبب الارتفاع غير المبرر، ووصول سعر العلبة لأكثر من 50 جنيها للأصناف المختلفة، سواء المحلية أو الأجنبية في «المحلات والأكشاك»، أعلنت الحكومة والشركة الشرقية للدخان قبل أيام عن قرب انتهاء الأزمة، من خلال وضع عدة خطوات، منها زيادة الإنتاج إلى 150 مليون سيجارة يوميًا.

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تراجع سعر السجائر

بعد ساعات من إطلاق التصريحات الخاصة بقرب انتهاء الأزمة، شهدت أسعار السجائر انخفاضًا كبيراً في المحلات التجارية وأكشاك السجائر، حيث انخفض سعر علبة سجائر بوكس وكليوباترا بنحو 20 جنيهاً دفعة واحدة، لتسجل 45 جنيها مقارنة بـ65 جنيها.

ويصل سعر العلبة الرسمي بحسب الشركة الشرقية للدخان 24 جنيها، وفقاً للتصريحات المعلنة، والكود المطبوع على كل علبة، لولا جشع التجار.

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التصدي لتلاعب التجار بالأسعار 

قال هانى أمان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومبانى»، إنه لم يصدر عن الشركة أية زيادة في أسعار السجائر التي يتم تداولها للمستهلكين في منافذ البيع المختلفة، منذ آخر زيادة أقرتها الشركة في أبريل الماضي.

وأوضح أمان خلال مداخلات تليفزيونية، تأكيد الشركة المستمر على إنتاج الشركة من المنتجات بمعدلها الطبيعي، وبيع المنتجات لتجار التجزئة أثناء التعاقد.

وتابع رئيس الشرقية للدخان، أن القرار يهدف للتصدي لتلاعب التجار بالأسعار، وأن الإنتاج سيتواصل في الزيادة وفق خطة محددة حتى يتم القضاء على الأزمة الجارية حاليا والمتعلقة بتلاعب التجار بالأسعار عبر زيادتها.

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أسعار السجائر الرسمية

جاءت أسعار السجائر وفقأ للموقع الإلكتروني للشركة على النحو التالي:-

كليوباترا كوين سوفت 24 جنيها.

كليوباترا بوكس ابيض 24 جنيها.

مونديال أحمر 24 جنيها.

مونديال ازرق 24 جنيها.

مونديال لايت 24 جنيها.

كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها.

مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها.

مونديال سويتش منتول 24 جنيها.

بلمونت 24 جنيها.

كليوباترا سوبر ستار 24 جنيها.

بوسطن 24 جنيها.

بال مال 35 جنيها.

فايسروي 35 جنيها.

العلبة نزلت 20 جنيه أسعار السجائر الكليوباترا ايسترن كومباني تراجع سعر السجائر الشركة الشرقية للدخان

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