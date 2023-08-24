مفاجأة| لماذا لم يحضر سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي؟ .. وهذه رسالة الخطيب له

أثار غياب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، عن احتفال النادي الأهلي ببطولات عام 2023 بمختلف الفرق والألعاب داخل النادي، بفرع النادي في الجزيرة، وسط حضور العديد من رموز النادي والشخصيات العامة، العديد من علامات الاستفهام لدى محبي وجمهور نادي القرن.

غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية التتويج

شهد حفل النادي الأهلي أمس الأربعاء 23 أغسطس، غياب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

سيد عبد الحفيظ

وكان القائمون على حفل النادي الأهلي، قد حرصوا على توجيه الدعوة إلى سيد عبد الحفيظ لحضور الحفل؛ باعتباره أحد أبرز المشاركين في حصد هذه البطولات مع فريق الكرة، ولكن تفاجأ الجميع بعدم حضوره الحفل.

وأعلن إسلام صادق الناقد الرياضي عن غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب إسلام صادق: "غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية النادي الأهلي".

الأهلي الاستثنائي

وأكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، أن الأهلى فرع الجزيرة يشهد احتفالية، بإقامة فقرات غنائية ووجود فرق جماعية مع مجلس الإدارة بكامل أعضائه.

احتفال الاهلي

وأشار قنديل خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج “أخر النهار”، الى أن هذا العام للأهلى عام استثنائي لذلك سمي هذا الحفل بـ"الأهلى استثنائي" والأهلى دائما يكون في الصدارة.

رحيل مدير الكرة حاصد البطولات

وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ أيام بشكل رسمي، توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ ورحيله عن منصبه كمدير كرة للفريق الأول بالنادي.

رحيل مدير الكرة

كما قرر النادي الأهلي تعيين خالد بيبو مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل رسمي خلفا لسيد عبد الحفيظ.

سر غياب سيد عبد الحفيظ

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن سبب تغيب سيد عبد الحفيظ، عن الحفل، والذي يرجع إلى كونه لايزال يقضي اجازته بعد الرحيل عن منصبه في الاهلي.

عبد الحفيظ في ايطاليا

واوضح المصدر، أن مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي يتواجد في ايطاليا لقضاء عطلته الصيفية، موضحا كذلك سبب غياب لاعب الأهلي السابق أيمن أشرف، لتواجده في معسكر البنك الاهلي استعداداً للموسم الجديد، بينما حضر الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي السابق للنادي الاهلي.

رسالة الخطيب إلى سيد عبد الحفيظ

أشاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بما قدمه مدير الكرة السابق سيد عبد الحفيظ، وذلك خلال احتفالية الإنجازات الرياضية.

الخطيب

وحرص رئيس القلعة الحمراء على توجيه الرسالة رغم غياب مدير الكرة السابق عن الحفل المقام في المقر الرئيسي بالجزيرة للاحتفال بما قدمه النشاط الرياضي في الموسم الماضي.

الخطيب وعبد الحفيظ

وأكد الخطيب، أن سيد عبد الحفيظ يعد أحد أبرز كوادر الأهلي وتعامل معه على مدار 12 عامًا، موضحا أن ضخ الدماء الجديدة وتسليم الراية من جيل لجيل هو الضمان الحقيقي لاستمرار الأهلي.