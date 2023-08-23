لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

أثارت صورة مسربة لـ تيشرت الأهلي الجديد، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت في الساعات القليلة الماضية صور مسربة لتيشرت النادي الأهلي زعم ناشروها انه تيشرت المارد الأحمر في الموسم الجديد 2023/2024.

تيشيرت الأهلي الجديد يثير غضب جمهوره

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زعم مروجوها أنها لـ تيشرت النادي الأهلي الجديد، إلا أنه باللون الأبيض وبه خطوط باللون النبيتي، ولا علاقة لها باللون الأساسي للنادي الأهلي "الأحمر".

قميص الأهلي المزعوم

وتعجب العديد من جمهور النادي الأهلي، مما تم نشره مؤكدين أن التيشيرت الابيض ليس له علاقة بالنادي الأهلي، وأن التيشرت الأبيض هو اللون الأساسي لغريمه التقليدي نادي الزمالك، ومن غير المعقول ان توافق إدارة الأهلي على لون التيشرت.

حقيقة صور تيشيرت الأهلي الجديد

نفت مصادر مطلعة بالنادي الأهلي، حقيقة الصور المنتشرة للنادي باللون الأبيض، مؤكدين أنها ليس لها اي اساس من الصحة، وما هي إلا شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأعلن النادي الأهلي، منذ ساعات قميصه للموسم الجديد، وظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرتدي التيشرت الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو يشارك فيه أبرز لاعبيه وبعض مشاهير “السوشيال ميديا”.

وشارك في فيديو الإعلان عن قميص الأهلي الجديد كل من علي معلول، عمرو السولية، محمد هاني، رامي ربيعة، طاهر محمد طاهر، إضافة إلى الألماني نويل روبرتسون، صاحب الرقصة الشهيرة على تطبيق الـ تيك توك.

تفاصيل تيشرت الأهلي الجديد

تواجد الشعار الجديد للنادي الأهلي على القميص، إضافة لتواجد عبارة 'نادي القرن Club Of The Century، للتأكيد على أبرز ألقاب النادي الأهلي في القرن العشرين.

وأعلنت شركة أديداس، أن القميص تم صنعه بأحدث التقنيات، و يتميز بنسيج 'AEROREADY' المقاوم للتعرق والرطوبة، مما يضمن الراحة المثالية للاعبين أثناء المباريات الصعبة، وتم صُنعه باستخدام مواد مُعاد تدويرها بنسبة 100%، للحد من النفايات البلاستيكية.

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