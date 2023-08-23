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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

صدى البلد

عقب رحيل صانع الألعاب الدولي المصري عمرو وردة، عن نادي أبولون ليماسول القبرصي مع بداية مايو الماضي، توصل الى اتفاق مع الرجاء المغربي، وبعد 10 أيام فقط، أعلن العصيان وقرر فسخ التعاقد فجأة.

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انضمام عمرو وردة للرجاء المغربي

أعلن نادي الرجاء المغربي، رسميا انضمام عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي، حيث نشر الرجاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لعمرو وردة قال خلاله: "كازابلانكا كل مكان فيها يروي أسطورة، مدينة تتنفس كرة".

وواصل: "فيها الشغف والفرحة لكن عندما تصل لها تعرف أن اسمها الدار الخضراء".

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تعاقد لمدة موسمين

كشف محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي، عن حسم ناديه الاتفاق مع المحترف المصري عمرو وردة، للانضمام لصفوف النادي المغربي لمدة موسمين.

قال بودريقة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إن عمرو وردة ينتظر إنهاء تأشيرة السفر إلى المغرب من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

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بداية أزمة وردة مع الرجاء

بدأت أزمة عمرو وردة، عندما سافر اللاعب يوم الجمعة الماضي إلى اليونان، حيث أخبر وكيل أعماله أنه يسعى لفسخ التعاقد مع نادي الرجاء الرياضي، لأسباب يعلمها وردة وحده، حتى أن إدارة الفريق تفاجأت من موقف اللاعب.

وتواصل اللاعب، رفقة وكيل أعماله مع محامي تونسي، لإيجاد صيغة لفسخ التعاقد بدون مقابل وإيجاد ثغرة قانونية، حيث اعتبر الدولي المصري نفسه غير مستريح في المغرب، وغير قادر على التأقلم بالأجواء في الدار البيضاء.

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رد قوي من الرجاء المغربي

عبر نادي الرجاء الرياضي، عن استيائه من التصرفات التي بدرت عن لاعبه المصري عمرو وردة، الذي طالب إدارة الفريق الأخضر بفسخ عقده، بعد 10 أيام فقط من توقيعه على العقود الرسمية.

وقال عبدالإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي للفريق المغربي لوسائل اعلام مغربية، إن ما قام به عمرو وردة هو تصرف غير مسئول ومسيء، حيث اعتبر نفسه أقوى من مؤسسة الرجاء الرياضي، وهذا أمر غير واقعي.

وأوضح الإبراهيمي، أن عمرو وردة مطالب بضرورة الانخراط في التدريب، وإلا سيتخذ النادي التدابير القانونية اللازمة، رغم أن اللاعب يزعم بأنه يعاني من مشاكل صحية.

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مريض أم في المعسكر؟

رغم انتشار أخبار اختفاء وردة، نشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة له على سرير أحد المستشفيات، أثناء تلقي العلاج.
وقال وردة: "أمر بأزمة صحية في الفترة الحالية، تمنعني بالتواجد في صفوف الفريق الأخضر خلال الموسم المقبل".

وكشف محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي، عن حقيقة هروب عمرو وردة، من معسكر الفريق، استعدادا للموسم الجديد، قائلا: «ما قيل عن هروب عمرو وردة من معسكر الرجاء غير صحيح».

وأضاف رئيس نادي الرجاء: «عمرو وردة يتواجد في معسكر الرجاء المغربي، وكل هذه الأقاويل شائعات»، فيما رد عمرو وردة، على الأنباء المتداولة بشأن اختفائه عن فريقه مُنذ يومين، وعدم قدرة مسؤولي النادي المغربي، على التواصل معه، ومعرفة أسباب غيابه.

ونشر «وردة» صورة له عبر «ستوري» حسابه على «إنستجرام»، وهو بقميص الرجاء مع وضع «إيموشن ساخر».

هرب والا عيان اختفاء عمرو وردة طلبة فسخ تعاقده الرجاء المغربي صانع الألعاب الدولي المصري محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي

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