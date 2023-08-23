سوء التنظيم أغضب الموسيقار.. سر انسحاب عمر خيرت من حفل التجمع

الموسيقار المصري الشهير عمر خيرت، صاحب العديد من الجوائز العالمية، الذي تميزت أعماله ودخلت في أعماق المستمعين ومتذوقي الموسيقى، سواء الحزينة أو الوهابيات التي قدمها، وكانت موسيقاه ولا تظل شارات للمسلسلات والأفلام، فجأة وجد نفسه مضطرًا للانسحاب من إحدى الحفلات لأول مرة في تاريخه.

انسحاب الموسيقار من حفل التجمع

احترامًا وتقديرًا لجمهوره، ونظرًا لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المنظمة، انسحب الموسيقار عمر خيرت من حفله الذى كان مقررًا إقامته أمس "الثلاثاء" فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وكان من المقرر أن يبدأ فى الثامنة والنصف، وقد شهد تكدسًا شديدًا من الجمهور على بوابات الدخول منذ السادسة، وامتدت صفوف الحضور لمسافات طويلة أمام القاعة، حتى يتسنى لهم الوصول للمقاعد المخصصة؛ التى لم تكن كافية للأعداد المتواجدة، مما آثار استياء الكثيرين وبدأت تتعالى الأصوات.

استياء الحضور من سوء تنظيم الحفل

أكد الحضور، أن الرسم الموضح على الصفحة المخصصة بالحجز يظهر القاعة على أنها مدرجة، عكس ما وجدوه، وهى صفوف متساوية ممتدة بعرض القاعة التى تستوعب ما يقرب أو يزيد على ألف فرد.

كما أشار البعض إلى تدنى مستوى التنظيم، الذى لا يليق بقيمة الموسيقار الكبير عمر خيرت، وأن حفلاته التى تقام فى الأماكن العامة مثل القلعة تتسم بالاحترافية وحسن التنظيم.

اعتذار الموسيقار لجمهوره

نشرت صفحة الموسيقار الرسمية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اعتذارًا لجمهوره بسبب ما حدث بالحفل.

وجاء نص الاعتذار: "نظرًا لسوء تنظيم الحفل وعدم احترام الشركة المنظمة له ولجمهوره، يعتذر الموسيقار لجمهوره عما حدث، ويعتبر ذلك غير لائق بالجمهور أو به والفرقة الموسيقية".

خيرت يستعد لختام مهرجان القلعة

ويواصل الموسيقار الكبير عمر خيرت، لقاءه بجمهوره في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، الذي يحرص في السنوات الأخيرة على التواجد به بصفة مستمرة.

ويقدّم عمر خيرت حفلة ضمن المهرجان في دورته الـ 31، حيث يختتم فعالياته يوم الخميس الموافق 7 من سبتمبر المقبل، بعد الحفل الكبير الذي أحياه الموسيقار ضمن فعاليات مهرجان العلمين خلال الشهر الجاري، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا جعله يتصدر التريند بموقع التغريدات الشهير إكس «تويتر سابقًا».