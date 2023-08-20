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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد مادلين طبر| فنانة أخرى تثير الجدل بشأن عادل إمام .. إيه الحكاية؟

صدى البلد

أثارت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، حالة من الاستياء لأسرة ومحبي زعيم الكوميديا عادل إمام خلال الأيام الماضية، بسبب تصريحاتها عن اختفاء الزعيم، ما أحدث حالة من الجدل في الوسط الفني، وما أن خمدت الأزمة حتى أشعلتها من جديد الفنانة عفاف مصطفى.

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أزمة جديدة بسبب منع زيارة عادل إمام

وكشفت الفنانة عفاف مصطفى، أنها ترغب في زيارة الزعيم عادل إمام، مؤكدةً أنها راسلت المخرج رامي إمام، كي تستأذنه في زيارة الفنان عادل إمام، ولكنه لم يُجب على طلبها.

وأعربت الفنانة عفاف مصطفى عن استيائها وحزنها الشديد، بسبب تجاهل المخرج رامي إمام لها، بعد ما طالبت بزيارة والده الفنان عادل إمام، مشيرة إلى أنها تعلم مكان المنزل، ولكنها تخشى من رد فعل أسرته من زيارتها المفاجئة.

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اشمعنى أنا.. نفسي أشوف الزعيم

كتبت الفنانة عفاف مصطفى، خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "زعلانة من رامي إمام بعتاله الرسالة الأخيرة دي على الوتساب ضمن العشرات قبل كده".

وأضافت: "الرسالة 15 ليك أستاذ رامي.. أتمنى يقرأها أستاذي عادل، نفسي ورجائي أشوف الأستاذ عادل وجهًا لوجه، لأني عارفة إني الوحيدة اللي بضحكه زي مقاللي قبل كده، حضرتك يا أستاذ رامي الوحيد اللي تقدر تحسم مطلبي المتكرر مرارًا وتكرارًا".

وتابعت عفاف مصطفى: "الرجاء المتكرر ممكن تسمحلي وإنت من بيت كريم بزيارته يا أستاذ رامي وتبلغه قبلها، ولو عندكم تحفظات أو ظروفه لا تسمح أنا مش هازعل، بس للعلم دائمًا أسمع بزملاء بيقولوا زورنا عادل إمام في البيت".

واستكملت: "لعلمك عندي العنوان من زمان، وأستطيع أعمل هجوم المشروع عليه، لكن أنا أكبر من كده ولا أضمن رد فعلكم في زيارة بدون موعد مسبق ومنعًا للحرج، والناس بتزوره اشمعنى أنا يعني والله نفسي أشوفه وأكلمه وأطمن عليه".

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مادلين طبر أثارت الأزمة

وكانت قد تصدّرت الفنانة مادلين طبر تريند محركات البحث بموقع جوجل مؤخرًا، خلال الأيام الماضية، بعد تصريحاتها بشأن غياب الفنان عادل إمام عن حضور حفل تكريمه في مهرجان القومي للمسرح المصري.

وأشعلت أزمة كبرى مع عائلته وجمهوره، بعدما طالبت عائلته بالإفراج عنه للحضور والتواجد بين مُحبيه ولكي يطمئن الجميع عليه.

وصرحت الفنانة مادلين طبر، لإحدى وسائل الإعلام، على هامش مهرجان المسرح القومي: «كان أمنيتي إن عائلته تفرج عنه ويحضر تكريماته، تصوروا حضر هيحصل إيه؟ هانستقبله برموش عنينا، إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس المحترمين، ولكن لا يكفي لازم يحضر».

وتابعت: «لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم، أنا لا أستطيع التواصل مع الزعيم عادل إمام، الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه».

وتابعت: «ورامي ابنه مبيردش خالص، طيب نطمن على الزعيم إزاي؟، لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم».

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انتقادات لاذعة من محبي الزعيم

وواجهت الفنانة مادلين طبر انتقادات لاذعة وهجومًا شرسًا عقب تصريحها عن الزعيم عادل إمام، الذي اعتبره البعض أنه غير موفق ويُسيء إلى النجم الكبير.

وهاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة مادلين طبر بسبب تصريحاتها الأخيرة عن الفنان عادل إمام، والتي طالبت فيها عائلة الزعيم بالإفراج عنه لتكريمه بدورة المهرجان القومي للمسرح، التي تحمل اسمه، كما وجّهت التحية لمن اقتحموا منزله واحتفلوا بعيد ميلاده- على حد قولها.

وقالت «وهبة» خلال برنامجها «90 دقيقة»، «الزعيم عادل إمام خط أحمر، ده الزعيم يا ست مادلين طبر، وأنا هاقدم فيكي بلاغ دلوقتي إنك بتقولي نروح نقتحم الفيلا، دي دعوة غير قانونية بالمرة».

وأضافت: «جمهور الزعيم في قمة الحزن من هذه التصريحات، فيه كلمة هى رمياها ولها معاني كتير، وهي كلمة (تفرج عنه)، كلمة ليها معنى وحش قوي ولا تليق».

مادلين طبر عادل إمام زعيم الكوميديا اختفاء الزعيم الفنانة عفاف مصطفى المخرج رامى امام

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