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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماذا فعل وزير الأوقاف مع سفير السويد بعد واقعة حرق القرآن؟

صدى البلد

في شهر يونيو الماضي، أحرق سلوان موميكا المواطن السويدي من أصل عراقي، نسخة من المصحف أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما نظم تظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو، وقال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك، وأثار ما فعله موميكا ردة فعل غاضبة في الدول الإسلامية، التي طالبت حكوماتها بقطع العلاقات مع السويد.

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إشادة برد فعل وزير الأوقاف مع سفير السويد

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بموقف الدكتور محمد مختار جمعة، عند استقباله السفير السويدي بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد جمعة، للسفير، أن القرآن الكريم هو أقدس مقدساتنا والإساءة إليه أو إلى رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم- أمر بشع لا يُحتَمل، ولا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه أو التسامح فيه، وحرق المصحف الشريف استفز جموع المسلمين في مختلف دول العالم.

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برد نارنا شوية

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، أن هذا الكلام هام جدًا، داعيًا الله أن يجعله في ميزان حسنات وزير الأوقاف، معقبًا: «برد نارنا شوية».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذا هو الدور المنوط بقيادات المؤسسة الدينية القيام به، مثلما فعل من قبل شيخ الأزهر، مردفًا: «هو ده منفوتش لحظة إلا ونعكنن عليهم، ونجدد رفضنا وأننا مش هانتسامح في هذا الأمر مهما كان».

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السويد تدرس رفض منح تصاريح حرق المصحف

تدرس السويد تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف، حيث ترى ستوكهولم أن المنع يجب أن يستند على "تهديدات خطيرة ومحددة".

وقالت الحكومة السويدية، إنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف، فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.

ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتمزيق صفحات منها وتدنيسها.

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ملاكم يلقن حارق المصحف علقة ساخنة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثير على منصة تيك توك، ظهر فيه سلوان موميكا،  المواطن السويدي من أصل عراقي، الذي قام بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولوم، وهو يتعرض للضرب من ملاكم قيل إنه عراقي الجنسية.

وظهر في الفيديو المتداول على تيك توك، الشاب وهو يرتدي قفازات الملاكمة ويلكم موميكا على وجهه، ويطلب منه الرد بتوجيه اللكمات إليه، لكن موميكا حذره من عواقب الاعتداء عليه، قبل أن يفر هاربا على وقع ضحكات أشخاص تجمعوا في المكان. 

ونشر موميكا فيديو يمكن فيه سماع الملاكم وهو يقول له "تلعب؟"، ليرد موميكا: "لا، لا ألعب.. دير بالك لا تقرب"، ثم فر هاربا.

موقف برد نارنا وزير الاوقاف سفير السويد حرق القران سلوان موميكا الشيخ خالد الجندي

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