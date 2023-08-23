العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

اجتاحت حالة من الغضب المواطنين المدخنين، خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما سجلت أسعار السجائر أرقاما قياسية، حيث سجل سعر العلبة الكليوباترا 80 جنيها في بعض المناطق ، وسجلت «المارلبورو» و «إل إم» نحو 100 جنيه، ومع تزايد أزمة ارتفاع اسعار السجائر، تدخلت الحكومة بالتعاون مع الشركة الشرقية للدخان، للحد من ارتفاع أسعارها غير الرسمية في الأسواق، ووضعت إجراءات من شأنها تدارك الأزمة.

انفراجه في أسعار السجائر

يعد تدخل الحكومة، حدثت إنفراجة في أسعار السجائر يوم السبت، حيث تراجع سعر العلبة كليوباترا نحو 30 إلى 35 جنيها، لتصل الى 45 جنيها اليوم في المحلات، وفقا لما أكده بعض المدخنين.

وقال المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة ضخت كميات زيادة من السجائر في السوق، بالاتفاق مع الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين.

انخفاض ملحوظ في الأسعار نتيجة الضخ

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، في تصريحات تليفزيونية ، أن أسعار السجائر بدأت تنخفض بشدة، وتقترب للسعر الرسمي، مؤكدًا أن الأزمة مفتعلة، من خلال تجار يتحكمون في السوق لغرض محدد.

وتابع أمان، أنه تم ضخ كميات من السجائر للتجار مسجلة بكشوف، وتم إبلاغ للجهات الرقابية بالكميات التي تنزل السوق بالأسعار الرسمية، للتأكد من طرحها للمستهلك، مناشدا المستهلك أن يشتري قدر احتياجه فقط.

موعد انتهاء أزمة أسعار السجائر

لفت المهندس هاني أمان، إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء أزمة السجائر، لأنها تعتمد على مشاركة المستهلكين، وأن يتوقفوا عن الشراء الزائد عن الحاجة تخوفًا من نقصها، مشيرا إلى أن التجار سيحاولون طول الوقت البيع بأزيد من السعر.

وقال أمان: سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع.

واختتم: أي تجار يخالفون هذه الأسعار سيتم وقف التعامل معهم فورًا وفقًا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليًا مع هذا الأمر.

أسعار السجائر الرسمية

بوكس "10" بـ 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.

ميريت بأنوعها بـ 59 جنيها.

مارلبورو رد بـ 54 جنيها.

مارلبورو جولد بـ 54 جنيها.

مارلبورو كرافت بـ 44 جنيها.